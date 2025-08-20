गणेश चतुर्थी को खास बनाने के लिए बप्पा के लिए बनाएं मोदक का भोग, जानें आसान रेसिपी

Simple Modak Recipe For Ganesh Chaturthi: गणेश चतुर्थी का त्योहार इस साल 27 अगस्त को मनाया जा रहा है. लोग पहले से ही काफी सारी तैयारियां करते हैं. हिंदू धर्म के लोगों के लिए गणेश चतुर्थी का त्योहार बेहद ही खास माना जाता है. इस दिन को खास बनाने के लिए खूब अच्छे से सज-संवर के बप्पा को अपने घर पर बुलाते हैं. बप्पा को मोदक का भोग खूब पसंद आता है. बाहर से लाने की बजाय आप इसको घर पर आसानी से बना सकते हैं. आपको केसर मोदक बनाने की रेसिपी बताते हैं.



केसरी मोदक बनाने की सामग्री

केसरी मोदक बनाने के लिए आपको चावल का आटा, पानी, नारियल, गुड़, इलाइची पाउडर, काजू, किशमिश, केसर इन चीजों की जरूरत होती है.



केसरी मोदक बनाने की विधि

केसरी मोदक बनाने के लिए आपको एक बाउल में पानी लेना है और उसमें घी, केसर और चावल के आटे को मिला देना है इसको उबालने के बाद 10 मिनट के लिए ढककर रख दें और फिर एक पैन लें और उसमें घी, कददूकस नारियल और गुड़ को डालकर मिक्स कर लें और फिर इलाइची पाउडर, काजू और किशमिश को भी मिक्स कर लें. आपको अपने हाथों में घी लगाना है और फिर इसको मोद की शेप देकर बना लेना चाहिए. फीलिंग भी इसमें साथ के साथ कर लें. मोदक को गीले कपड़े से ढककर आपको रख देना चाहिए. मेकर में हल्का का पानी डालें और मोदक को इसमें रख दें 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर इसको अच्छे से स्टीम कर लेना है. पिस्ता मोदक बनकर तैयार हैं. इसको आप गणेश चतुर्थी को खास बनाने के लिए बप्पा को भोग लगा सकते हैं. इसको घर पर बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. इसको बनाने के लिए आपको ज्यादा समय और चीजें भी नहीं लगती हैं. ये खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं.