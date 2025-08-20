गणेश चतुर्थी को खास बनाने के लिए बप्पा के लिए बनाएं मोदक का भोग, जानें आसान रेसिपी
Advertisement
trendingNow12889047
Hindi Newsलाइफस्टाइल

गणेश चतुर्थी को खास बनाने के लिए बप्पा के लिए बनाएं मोदक का भोग, जानें आसान रेसिपी

 Simple Modak Recipe For Ganesh Chaturthi:  गणेश चतुर्थी का त्योहार बेहद ही खास माना जाता है. इस साल ये त्योहार 27 अगस्त को मनाया जा रहा है. आज आपको बताते हैं कैसे आप घर पर  मोदक का भोग बप्पा के लिए बना सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 20, 2025, 12:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गणेश चतुर्थी को खास बनाने के लिए बप्पा के लिए बनाएं मोदक का भोग, जानें आसान रेसिपी

Simple Modak Recipe For Ganesh Chaturthi:  गणेश चतुर्थी का त्योहार इस साल 27 अगस्त को मनाया जा रहा है. लोग पहले से ही काफी सारी तैयारियां करते हैं. हिंदू धर्म के लोगों के लिए गणेश चतुर्थी का त्योहार बेहद ही खास माना जाता है. इस दिन को खास बनाने के लिए खूब अच्छे से सज-संवर के बप्पा को अपने घर पर बुलाते हैं. बप्पा को मोदक का भोग खूब पसंद आता है. बाहर से लाने की बजाय आप इसको घर पर आसानी से बना सकते हैं. आपको केसर मोदक बनाने की रेसिपी बताते हैं.
 

केसरी मोदक बनाने की सामग्री

केसरी मोदक बनाने के लिए आपको चावल का आटा, पानी, नारियल, गुड़,  इलाइची पाउडर, काजू, किशमिश, केसर इन चीजों की जरूरत होती है.
 

इसे भी पढ़ें: पूरे दिन एक्टिव और एनर्जेटिक रहने के लिए मिनटों में बनाएं ये टेस्टी साबूदाना सलाद

 

केसरी मोदक बनाने की विधि

केसरी मोदक बनाने के लिए आपको एक बाउल में पानी लेना है और उसमें घी, केसर और चावल के आटे को मिला देना है इसको उबालने के बाद 10 मिनट के लिए ढककर रख दें और फिर एक पैन लें और उसमें घी, कददूकस नारियल और गुड़ को डालकर मिक्स कर लें और फिर इलाइची पाउडर, काजू और किशमिश को भी मिक्स कर लें. आपको अपने हाथों में घी लगाना है और फिर इसको मोद की शेप देकर बना लेना चाहिए. फीलिंग भी इसमें साथ के साथ कर लें. मोदक को गीले कपड़े से ढककर आपको रख देना चाहिए. मेकर में हल्का का पानी डालें और मोदक को इसमें रख दें 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर इसको अच्छे से स्टीम कर लेना है. पिस्ता मोदक बनकर तैयार हैं. इसको आप गणेश चतुर्थी को खास बनाने के लिए बप्पा को भोग लगा सकते हैं. इसको घर पर बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. इसको बनाने के लिए आपको ज्यादा समय और चीजें भी नहीं लगती हैं. ये खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं. 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

Modak Recipesimple recipe of modakganesh chaturthi 2025

Trending news

NDA से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा नॉमिनेशन
CP Radhakrishnan
NDA से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा नॉमिनेशन
कभी गोवा के CM का कांग्रेस ने कहा था कारिंदा, अब उन्‍हीं को बनाया VP का उम्मीदवार
Vice President
कभी गोवा के CM का कांग्रेस ने कहा था कारिंदा, अब उन्‍हीं को बनाया VP का उम्मीदवार
कौन है वो शख्‍स जिसने रेखा गुप्‍ता पर किया हमला? हमलावर की मां ने कही ये बात
rekha gupta
कौन है वो शख्‍स जिसने रेखा गुप्‍ता पर किया हमला? हमलावर की मां ने कही ये बात
'CSDS के संजय कुमार ने एक नैरेटिव बनाने की...', ICSSR ने कहा- होगी बड़ी कार्रवाई
Election Commission
'CSDS के संजय कुमार ने एक नैरेटिव बनाने की...', ICSSR ने कहा- होगी बड़ी कार्रवाई
देश में कंप्यूटर क्रांति लाए थे पूर्व पीएम राजीव गांधी, आज है जन्म दिवस
Rajiv Gandhi
देश में कंप्यूटर क्रांति लाए थे पूर्व पीएम राजीव गांधी, आज है जन्म दिवस
सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया सच
rekha gupta
सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया सच
उद्धव-राज ठाकरे पहले टेस्‍ट में फेल, इस चुनाव में बुरी तरह हारे; नहीं मिली एक भी सीट
Maharashtra Best Elections
उद्धव-राज ठाकरे पहले टेस्‍ट में फेल, इस चुनाव में बुरी तरह हारे; नहीं मिली एक भी सीट
शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
Shashi Tharoor
शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज
SPG Commando
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज
एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
Weather
एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
;