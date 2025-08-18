मार्केट जैसी मोमोज की चटनी बनाने के लिए फॉलो करें ये परफेक्ट रेसिपी, घर बैठे मिलेगा गजब का स्वाद!

Momos Chutney Recipe: मोमोज का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है. बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद होता है. बाहर जाकर लोग गर्मागर्म मोमोज के साथ में तीखी-चटपटी चटनी को खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. शाम के लिए परफेक्ट स्नैक के रूप में खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. अधिकतर लोग घर पर मोमोज बना लेते हैं लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि चटनी को कैसे बनाएं? कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन बाजार जैसी चटनी को आसानी से नहीं बना पाते हैं. अगर आप भी घर पर आसानी से बनाना चाहते हैं, तो आज आपको बताते हैं कैसे आप मोमोज की चटनी को आसानी से बाजार जैसी बना सकते हैं आइए बताते हैं.

मोमोज चटनी बनाने के लिए सामग्री:

मोमोज चटनी बनाने के लिए आपको टमाटर, सूखी लाल मिर्चें, लहसुन, काली मिर्च, पानी, चीनी, नमक इन चीजों की जरूरत होती है.



मोमोज चटनी बनाने की विधि

मोमोज चटनी को बनाने के लिए टमाटरों को धोकर आपको अच्छे से बीच से काटकर इसको उबाल देना है. सूखी लाल मिर्चों के बीज को निकालकर इसको भी आपको उबाल लेना है. टमाटरों का छिलका निकल जाए, तो गैस को बंद कर दें. उबले टमाटरों को छलनी में डालकर ठंडा होने दें और काटकर छिलके को अलग कर दें. अब आपको लाल मिर्चें, लहसुन, काली मिर्च और टमाटर को अच्छे से पीस लें. चीनी और नमक को भी डालकर पतला होने तक पीस लें. अब आपकी मोमोज की चटनी बनकर तैयार हैं. इसको एक कटोरी में निकालकर मोमोज के साथ इसको आप खा सकते हैं. खाने में आपको ये खूब पसंद आएगी. इसको घर पर आप बताएं गए तरीके से आसानी से बना सकते हैं. बच्चों को भी ये चटनी खूब पसंद आएगी. आपके मोमोज का टेस्ट कई गुना तक बढ़ा देती है.