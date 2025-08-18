बच्चों के ब्रेकफास्ट को हेल्दी बनाने के लिए बनाएं मूंगलेट, इस रेसिपी से करें तैयार!

Moonglet Recipe For Kids: बच्चों के लिए नाश्ता बनाना किसी टास्क से कम नहीं होता है. रोज एक ही तरह का खा-खाकर बोर भी हो जाते हैं. कुछ नया और मजेदार, टेस्टी सी चीजों को बनाने की आपको कोशिश करनी चाहिए ताकि बड़े भी चाव से खाएं. बच्चों की सुबह को मजेदार बनाने के लिए उनके ब्रेकफास्ट में आपको मूंगलेट को बनाना चाहिए. ये खाने में टेस्टी और काफी ज्यादा हेल्दी होती हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. स्वाद के साथ-साथ हेल्थ में भी काफी असर पड़ता है. ये जल्दी से बनकर भी तैयार हो जाती है. आइए जानते हैं आसान सी बनने वाली रेसिपी. आप भी कर लें नोट. आइए आपको बताते हैं.



मूंगलेट बनाने के लिए सामग्री

मूंगलेट बनाने के लिए आपको धुली हुई मूंग दाल, हरी मिर्च, नमक, अदरक, जीरा, प्याज, टमाटर और धनिया पत्ती, घी इन चीजों की जरूरत होती है.

इसे भी पढ़ें: कभी न कभी जरूर खाई होगी काले चने की सब्जी, लेकिन इस रेसिपी से बनती है बेहद स्वादिष्ट



मूंगलेट बनाने की विधि



मूंगलेट को बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल को अच्छे से धोकर भिगो देना हैं और फिर इसको पीस देना है अदरक और हरी मिर्च के साथ मिक्स करके आप पीस सकते हैं. इस पेस्ट में अब आपको नमक, जीरा, बारीक कटी प्याज, टमाटर और धनिया पत्ती को ऊपर से डालकर आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है. अब आपको एक पैन लेना है इसमें घी डालकर गरम कर लेना है. इसमें पेस्ट को डालकर गोल-गोल फैला दें. धीमी आंच पर दोनों तरफ से आपको इसको सुनहरा होने तक पकाना है. कुरकुरा आपको कर लेना है. अब आपका गरमागरम और हेल्दी मूंगलेट बनकर तैयार है. बच्चों को चटनी के साथ में आप इसको खाने के लिए दे सकते हैं. बड़े भी इसे चाव से खाना पसंद करेंगे.