दाल-चावल के साथ खाने के लिए घर पर इस तरीके से बनाएं मोरिंगा चटनी, स्वाद और सेहत का मिलेगा डबल डोज!
Advertisement
trendingNow12909741
Hindi Newsलाइफस्टाइल

दाल-चावल के साथ खाने के लिए घर पर इस तरीके से बनाएं मोरिंगा चटनी, स्वाद और सेहत का मिलेगा डबल डोज!

Moringa Chutney Recipe:  आजकल कई लोगों को खाने के साथ में चटनी खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. आज आपको बताते हैं आप कैसे आसानी से घर पर  मोरिंगा चटनी को बना सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 05, 2025, 12:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दाल-चावल के साथ खाने के लिए घर पर इस तरीके से बनाएं मोरिंगा चटनी, स्वाद और सेहत का मिलेगा डबल डोज!

Moringa Chutney Recipe:  कई लोगों को पराठे, दाल-चावल के साथ में चटनी को खाना खूब पसंद होता है. टमाटर-धनिया या पुदीने की चटनी को घरों में बनाया जाता है. मोरिंगा यानी सहजन की पत्तियां आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है. अगर आप इसकी चटनी को बनाकर खाते हैं, तो सेहत और स्वाद दोनों का डबल डोज मिल सकता है. ये आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है आइए आपको बताते हैं बनाने का आसान सा तरीका.

मोरिंगा चटनी बनाने के लिए सामग्री

मोरिंगा चटनी को बनाने के लिए आपको मोरिंगा, नारियल, लहसुन की कलियां, हरी मिर्च, अदरक, नमक, तेल, राई, सूखी लाल मिर्च, करी पत्ता इन चीजों की जरूरत होती है.
 

Add Zee News as a Preferred Source

इसे भी पढ़ें:  वीकेंड को खास बनाने के लिए घर पर सूजी से बनाएं ये 5 टेस्टी फूड्स!

मोरिंगा चटनी बनाने की विधि

मोरिंगा चटनी को बनाने के लिए मोरिंगा की पत्तियों को अच्छे से धोकर पानी में उबाल लेना है और फिर इसके बाद ठंडा होने के लिए रख देना है. अब आपको मिक्सर में उबली पत्तियां, नारियल, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और नमक को डालकर इसके गाढ़े से पेस्ट को बना लेना है. अब आपको कढ़ाई में तेल गर्म करना है और राई, सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता को डालकर अच्छे से भून लेना है. अब आपको इसको कटोरी में निकाल लेना है और अब आपकी  हेल्दी और टेस्टी मोरिंगा चटनी बनकर तैयार है. दाल-चावल के साथ में आप इसको बनाकर खा सकते हैं. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है. बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये चटनी खाना काफी ज्यादा पसंद आता है. बढ़ते वजन को कम करने के साथ-साथ आपके पेट से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

moringa chutneyMoringa chutney recipe

Trending news

दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
Sai Baba
दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
Halal Lifestyle Township mumbai
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
CBI Interpol Case
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
GST
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
Happy Teacher Day
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
west bengal assembly news
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Maharashtra Deputy CM controversy
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
Monsoon 2025
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
PM Narendra Modi
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
Jammu Kashmir Weather Update
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
;