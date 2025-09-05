दाल-चावल के साथ खाने के लिए घर पर इस तरीके से बनाएं मोरिंगा चटनी, स्वाद और सेहत का मिलेगा डबल डोज!

Moringa Chutney Recipe: आजकल कई लोगों को खाने के साथ में चटनी खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. आज आपको बताते हैं आप कैसे आसानी से घर पर मोरिंगा चटनी को बना सकते हैं.
Trending Photos
Moringa Chutney Recipe: कई लोगों को पराठे, दाल-चावल के साथ में चटनी को खाना खूब पसंद होता है. टमाटर-धनिया या पुदीने की चटनी को घरों में बनाया जाता है. मोरिंगा यानी सहजन की पत्तियां आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है. अगर आप इसकी चटनी को बनाकर खाते हैं, तो सेहत और स्वाद दोनों का डबल डोज मिल सकता है. ये आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है आइए आपको बताते हैं बनाने का आसान सा तरीका.
मोरिंगा चटनी बनाने के लिए सामग्री
मोरिंगा चटनी को बनाने के लिए आपको मोरिंगा, नारियल, लहसुन की कलियां, हरी मिर्च, अदरक, नमक, तेल, राई, सूखी लाल मिर्च, करी पत्ता इन चीजों की जरूरत होती है.
इसे भी पढ़ें: वीकेंड को खास बनाने के लिए घर पर सूजी से बनाएं ये 5 टेस्टी फूड्स!
मोरिंगा चटनी बनाने की विधि
मोरिंगा चटनी को बनाने के लिए मोरिंगा की पत्तियों को अच्छे से धोकर पानी में उबाल लेना है और फिर इसके बाद ठंडा होने के लिए रख देना है. अब आपको मिक्सर में उबली पत्तियां, नारियल, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और नमक को डालकर इसके गाढ़े से पेस्ट को बना लेना है. अब आपको कढ़ाई में तेल गर्म करना है और राई, सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता को डालकर अच्छे से भून लेना है. अब आपको इसको कटोरी में निकाल लेना है और अब आपकी हेल्दी और टेस्टी मोरिंगा चटनी बनकर तैयार है. दाल-चावल के साथ में आप इसको बनाकर खा सकते हैं. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है. बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये चटनी खाना काफी ज्यादा पसंद आता है. बढ़ते वजन को कम करने के साथ-साथ आपके पेट से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद होती है.