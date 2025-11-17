गेहूं नहीं, मल्टीग्रेन आटे की बनाएं रोटियां; जानें बनाने का तरीका और फायदे..

How to Make Multigrain Atta: रोटी एक ऐसी चीज हैं, जो हम रोजाना खाते हैं. ऐसे में आपको बता दें, रोटी केवल पेट नहीं भरती, बल्कि शरीर को एनर्जी भी देने का काम करती है. ऐसे में अगर ये रोटियां केवल गेहूं की जगह मल्टीग्रेन आटे से बनाई जाए, तो इसका पोषण कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है. मल्टीग्रेन आटों में अलग-अलग अनाजों और बीजों का मेल होता है, जो शरीर को फिट रखता है, डाइजेशन सुधारता है, वेट कंट्रोल करने में मदद करता है और बढ़ती उम्र के असर को भी स्लो करता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको मल्टीग्रेन आटा बनाने का तरीका बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये क्यों फायदेमंद होता है?

मल्टीग्रेन आटे की जरूरत

मल्टीग्रेन आटा कई तरह के अनाज, दालों और बीजों का एक हेल्दी मिश्रण होता है. यह डाइट को बैलेंस्ट बनाता है और बॉडी को जरूरी प्रोटीन, फ्राइबर, मिनरल्स व हेल्दी फैट्स देता है. नॉर्मल गेहूं के आटे की तुलना में यह ज्यादा पोषक, ज्यादा भरपेट और बेहतर एनर्जी देता है. ऐसे में इसके रोजाना सेवन से स्किन-हेयर हेल्थ, पाचन, इम्युनिटी और वजन सभी पर अच्छा असर पड़ता है. यह आटा बिना किसी केमिकल या प्रिजर्वेटिव के बनता है, इसलिए लंबे समय तक आपको हेल्दी रखने में मदद करता है.

घर पर ऐसे बनाएं मल्टीग्रेन आटा

मल्टीग्रेन आटा बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं के साथ बाजरा, ज्वार, रागी, ओट्स, चना, सोयाबीन और अलसी के बीज ले लें. इसके बाद इन्हें साफ करके 1–2 घंटे धूप में रखें, जिससे नमी निकल जाएं. इसके बाद इन्हें हल्का-सा भून लें, इससे यह स्टोर करने और पचने में आसान हो जाता है. अब ठंडा होने के बाद अनाजों को ग्राइंडर और फ्लोर मिल में बारीक पीस लें. इस आटे को छलनी में छानें और बचे हुए हिस्से को दोबारा पीसें. तैयार हुए आटे को एयरटाइट कंटेनर में भरकर ठंडी, सूखी जगह पर रखें.

रोजाना सेवन के फायदे

फाइबर से भरपूर मल्टीग्रेन आटा आपके लिए बेहद फायदेमंद होता है. यह कब्ज को दूर करता है और डाइजेशन सुधारता है. इसके साथ-साथ इसमें मौजूद प्रोटीन व हेल्दी कार्ब्स एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है. वहीं आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स हड्डियों को मजबूत करते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.