मंहगे और केमिकल वाले नहीं, घर पर बनाएं रूम फ्रेशनर; खुशबू के साथ हवा भी रहेगी साफ

Natural Room Freshener: बाजार में मिलने वाले रूम फ्रेशनर से आपका घर कुछ देर के लिए जरूर महक जाता है, लेकिन इनमें मौजूद केमिकल्स हवा की गुणवत्ता खराब कर सकती है. ऐसे में बेहतर है कि आप नेचुरल और देसी ऑप्शन्स अपनाएं, जो न सिर्फ आपका घर खुशबू से भर देती हैं, बल्कि वातावरण को भी शुद्ध करती हैं. इस खबर में हम आपको ऐसे घरेलू उपाय बताएंगे, जो सेफ है और लंबे सम तक घर को महकाती है.

लौंग और दालचीनी का नैचुरल फ्रेगरेंस पॉट

लौंग और दालचीनी दोनों ही मसालों में बहुत अच्छी आती है. इन्हें आप पानी में उबालकर एक नेचुरल फ्रेगरेंस पॉट तैयार कर सकते हैं. इसका हल्का-सा भाप कमरे में फैलकर पूरे माहौल को फ्रेश कर देता है. इसे खासतौर पर किचन और लिविंग एरिया पर करना बेहतर होता है. साथ ही, इन मसालों में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो हवा को साफ रखने में मदद करते हैं.

नींबू और कपूर का देसी रूम फ्रेशनर

नींबू की ताजा खुशबू और कपूर की सुकूनभरी महक मिलकर घर के लिए परफेक्ट रूम फ्रेशनर बना देती है. आप एक छोटे बाउल में कपूर रखें और उस पर नींबू के रस की कुछ बूंदें डालें. कपूर धीरे-धीरे वेपर बनकर हवा में फैलता है और कमरे की बदबू दूर करता है. यह तरीका न केवल सस्ता है, बल्कि मच्छर और कीड़ों को भी दूर करने में मददगार है.

सूखे फूल और हर्ब्स का पोटपौरी

अगर आप चाहते हैं कि कमरे में लगातार हल्की-हल्की महक बनी रहे, तो पोटपौरी बेहतरीन ऑप्शन है. सूखे गुलाब, लैवेंडर, तुलसी या पुदीने की पत्तियों को मिलाकर एक जार में रख दें और कुछ बूंदें एसेंशियल ऑयल की डाल दें. अब इस मिश्रण को महीनों तक घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नेचुरल खुशबू फैलाता रहेगा. आप इसे बेडरूम, वॉर्डरोब या ड्रॉअर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं.