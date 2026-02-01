DIY Natural Toner: स्किन के लिए किसी 'वरदान' से कम नहीं, घर पर बनाएं टोनर बनाने का आसान तरीका

DIY Natural Toner: हर इंसान खूबसूरत और हेल्दी स्किन चाहता है, लेकिन केमिकल वाले प्रोडक्ट्स कई बार स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में नेचुरल टोनर एक आसान और असरदार ऑप्शन है. टोनर स्किन के पोर्स को साफ करता है, ऑयल बैलेंस बनाए रखता है और स्किन को फ्रेश लुक देता है. हालांकि अच्छी बात ये है कि आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको हेल्दी स्किन के लिए 3 नेचुरल टोनर बनाने का तरीका बताएंगे..

गुलाब जल टोनर

गुलाब जल सबसे फेमस और असरदार नेचुरल टोनर माना जाता है. ये हर तरह की स्किन के लिए फायदेमंद है. इसे बनाने के लिए एक कप डिस्टिल्ड पानी में 10–12 गुलाब की पंखुड़ियां डालें. इसे मीडियम फ्लेम पर 5–7 मिनट तक उबालें. पानी का रंग हल्का गुलाबी होते ही गैस बंद कर दें। ठंडा होने के बाद इसे छानकर स्प्रे बोतल में भर लें. यह टोनर स्किन को ठंडक देता है और रेडनेस कम करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

चावल के पानी का टोनर

चावल का पानी त्वचा को चमकदार और मुलायम बनाने में मदद करता है. इसे बनाने के लिए आधा कप चावल को अच्छे से धो लें और एक कप पानी में 30 मिनट तक भिगो दें. बाद में पानी छानकर अलग कर लें. इस पानी को फ्रिज में स्टोर करें. यह टोनर स्किन टोन को बेहतर बनाता है और पोर्स को टाइट करता है.

खीरे का टोनर

खीरा स्किन को हाइड्रेशन देने के लिए जाना जाता है. इसे बनाने के लिए एक ताजे खीरे को कद्दूकस कर उसका रस निकाल लें. इसमें बराबर मात्रा में पानी मिलाएं. इसमें आप चाहें तो 2–3 बूंद एलोवेरा जेल भी मिला सकते हैं. यह टोनर ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत फायदेमंद है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.