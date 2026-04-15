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किचन की इस चीज से घर पर बन सकता है सनस्क्रीन, ये रहा बनाने का आसान तरीका

गर्मियों के मौसम में तेज धूप से स्किन को बचाने के लिए अक्सर लोग सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं. क्या आप जानते हैं किचन में मौजूद कुछ चीजों से आप नेचुरल सनस्क्रीन बना सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 15, 2026, 10:10 PM IST
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किचन की इस चीज से घर पर बन सकता है सनस्क्रीन, ये रहा बनाने का आसान तरीका

गर्मियों के मौसम में त्वचा की देखभाल बेहद जरूरी है.चिलचिलाती धूप की वजह से स्किन पर टैनिंग हो जाती है. स्किन को टैन से बचाने के लिए अक्सर लोग सनस्क्रीन लगाने की सलाह देते हैं. मार्केट में मिलने वाली सनस्क्रीन में केमिकल होता है जो कि स्किन को डैमेज करता है. ऐसे में आप घर पर नेचुरल सनस्क्रीन बना सकते हैं. आइए जानते हैं सनस्क्रीन कैसे बनाएं. 

एलोवेरा और नारियल तेल 

एलोवेरा और नारियल तेल से सनस्क्रीन बना सकते हैं. सनस्क्रीन बनाने के लिए एलोवेरा जेल में नारियल तेल मिलाकर लगाएं. यह स्किन को ठंडक देखने के अलावा मॉइश्चराइज का काम करता है. स्किन को धूप से बचाने के लिए आप एलोवेरा और नारियल तेल लगा सकते हैं. 

गुलाब जल और खीरा 

आप स्किन की देखभाल के लिए गुलाब जल और खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं. खीरे का रस और गुलाब जल को मिक्स करके चेहरे पर लगाने से टैनिंग की समस्या दूर होती है. खीरा और गुलाब जल स्किन को ठंडक देता है. 

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चंदन और हल्दी 

स्किन को धूप से बचाने के लिए आप चंदन और हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं. हल्दी में गुलाब जल मिलाकर लगाने से स्किन को सूरज की तेज रोशनी से बचा सकते हैं, चंदन और हल्दी मास्क लगाने से सनबर्न की समस्या दूर हो सकती है. 

नींबू और एलोवेरा जेल 

नींबू और एलोवेरा जेल भी स्किन को डैमेज होने से बचाता है. स्किन की देखभाल के लिए आप एलोवेरा जेल में नींबू का रस मिलाकर लगाएं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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