बिना चीनी, बिना गुड़, घर पर बनाएं मीठी चाय, बस मिला लें ये 1 चीज

अधिकतर भारतीय लोग अपने दिन की शुरुआत मीठी चाय से करते हैं. वहीं कुछ लोग चीनी की जगह चाय में गुड़ डालकर पीते हैं. उनका कहना है कि चाय में गुड़ डालकर पीते हैं. गुड़ डालकर चाय पीना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. लेकिन गुड़ भी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होता है. आप इस 1 नेचुरल चीज को मिलाकर चाय को मीठी बना सकते हैं.

बिना चीनी और गुड़ से चाय को कैसे मीठा करें

बिना चीनी और गुड़ की चाय को मीठा बनाने के लिए आप छुहारे का इस्तेमाल कर सकते हैं. छुहारे में नेचुरल मिठास ज्यादा होती है. वहीं छुहारा सेहत के लिए अच्छा भी होता है. चाय में छुहारा डालने से स्वाद भी अच्छा आता है. वहीं चाय मीठी भी बनती है. मीठी चाय के लिए 2 से 3 छुहारे लें. उन्हें अच्च से कूट लें. इसके बाद इस चाय में डाल दें. लीजिए बिना चीनी और गुड़ के आपकी चाय बनकर तैयार है.

सिर्फ दूध की चाय

टेस्टी चाय के लिए दूध का गाढ़ा होना चाहिए. गाढ़ा दूध की चाय अच्छी बनती है. टेस्टी चाय के लिए आप फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस चाय में दूध बिल्कुल भी नहीं मिलाना चाहिए. केवल दूध वाली चाय टेस्टी बनती है.

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चाय मिलाएं तुलसी के पत्ता

अगर आपको कड़क चाय पीना पसंद हैं तो उसमें चायपत्ती एड कर लें. इसके साथ दूध में तुलसी के पत्ते मिलाएं. तुलसी के पत्ते से चाय में खुशबू और फ्लेवर आता है. इससे चाय में हल्की मिठास होती है.

चाय को ठीक से पकाना

चाय को टेस्टी बनाने के लिए उसे पकाना बेहद जरूरी है. आप दूध में चायपत्ती और तुलसी के पत्ते को मिला दें. इसके बाद चाय को अच्छे से खोलने दें. धीमी आंच पर देर तक चाय को पकाएं ताकि फ्लेवर अच्छे से आए. धीमी आंच पर चाय को पकाएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.