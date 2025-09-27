Advertisement
कमर तक लंबे-घने बाल पाने के लिए घर पर बनाएं ये खास तेल, हेयर फॉल से भी मिल सकता है छुटकारा!

Home Made Oil For Hair Growth:  अगर आप भी बालों के टूटने-झड़ने से काफी ज्यादा परेशान हैं, तो आज आपको बताते हैं आप कैसे घर पर एक खास तेल बनाकर तैयार करके अपने बालों में लगाकर बालों को जड़ से लंबा-घना बना सकते हैं आइए आपको बताते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 27, 2025, 12:21 PM IST
Home Made Oil For Hair Growth: आजकल अधिकतर लड़कियां अपने सिर पर कम बालों से काफी ज्यादा परेशान रहती हैं. बदलती लाइफस्टाइल और बेकार खान-पान के कारण ये समस्या आजकल अधिक देखने को मिल रही है. अगर आप भी इससे परेशान हैं, तो आपको अपने बालों की केयर अच्छे से हमेशा करनी चाहिए वरना आपके बाल बुरी तरह से खराब होते रहेंगे. अगर आप अपने बालों को कमर तक लंबा-घना बनाना चाहते हैं, तो आप घर पर आसानी से बालों के लिए तेल बना सकते हैं इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है आइए आपको बताते हैं कैसे आप इसको आसानी से बना सकते हैं.
 

घर पर बालों के लिए तेल कैसे बनाएं?

घर पर बालों के लिए तेल बनाने के लिए आपको नारियल तेल, प्याज, मेथी के दाने, गुड़हल के फूल और करी पत्ते इन चीजों की जरूरत होती है. इसको बनाने के लिए आपको एक बर्तन में 250 ग्राम नारियल का तेल, 2 प्याज, करी पत्ता, गुड़हल के फूल और 4 चम्मच मेथी दाने को डालकर उसको गैस में मिडियम आंच पर उबाल लेना है, इसको उबालने के बाद आपको एक कांच की बोतल में छानकर इसको स्टोर करके आपको रख देना है अब आपका तेल बनकर तैयार है.
 

होममेड तेल लगाने के फायदे
 

1. लंबे-घने बाल

अगर आप अपने बालों को लंबे-घने बनाना चाहते हैं, तो आपको रात में सोने से पहले इस तेल से अच्छे से मसाज करके अगले दिन बालों को धो सकते हैं. हफ्ते में आप 3 दिन लगा सकते हैं.
 

2. बालों को काला

अगर आप बालों को काला करना चाहते हैं, तो आप अपने बालों में इस तेल को लगा सकते हैं. ये आपके बालों को लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. आपको कुछ ही दिनों में असर देखने को मिल सकता है.
 

इसे भी पढ़ें: गरबा में नाचते-नाचते उलझ गए हैं बाल, इन 5 देसी नुस्खे को अपनाकर सुलझ जाएंगे!

 

3.  बाल झड़ना

अगर आपके बाल काफी ज्यादा झड़ रहे हैं, तो आप अपने बालों पर इस तरह से घर पर बने तेल को भी लगा सकते हैं. ये आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. 

