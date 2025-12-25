Advertisement
trendingNow13052562
Hindi Newsलाइफस्टाइलहेयर फॉल से हैं परेशान? घर पर बनाएं ये तेल, हफ्ते में एक बार इस्तेमाल से मजबूत और घने होंगे बाल...

हेयर फॉल से हैं परेशान? घर पर बनाएं ये तेल, हफ्ते में एक बार इस्तेमाल से मजबूत और घने होंगे बाल...

How to Make Oil for Hair Fall at Home: हेयर फॉल एक आम समस्या बन गई है. वहीं घर पर बने हेयर ऑयल के इस्तेमाल से हेयर फॉल को कंट्रोल किया जा सकता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको ये हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल बनाना सिखाएंगे...

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 25, 2025, 08:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हेयर फॉल से हैं परेशान? घर पर बनाएं ये तेल, हफ्ते में एक बार इस्तेमाल से मजबूत और घने होंगे बाल...

Homemade Hair Fall Control Oil: आज के समय में बालों का झड़ना एक आम समस्या बन गई है. गलत खानपान, स्ट्रेस, पॉल्यूशन और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स बालों के झड़ने के बड़े कारण बन गए हैं. ऐसे में बाजार में मिलने वाले महंगे तेलों की बजाय अगर आप घर पर बने नेचुरल तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो यह आपके बालों को पोषण देने के साथ-साथ, साइड इफेक्ट के खतरे को भी कम करता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको होममेड हेयर ऑयल बनाना सिखाएंगे, जिसे हफ्ते में एक बार लगाने से ही आपको फायदा हो सकता है. 

 

कैसे बनाएं हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल?
हेयर ऑल कंट्रोल ऑयल को घर पर बनाने के लिए कुछ चीजों की आपको जरूर पड़ेगी. जैसे 1 कप नारियल तेल, 2 चम्मच अरंडी का तेल, 1 मुट्ठी करी पत्ता, 1 चम्मच मेथी दाना.

Add Zee News as a Preferred Source

होममेड हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले मेथी दानों को हल्का कूट लें. अब एक पैन में नारियल तेल और अरंडी का तेल डालें. इसमें करी पत्ता और मेथी दाना डालकर मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक पकाएं. इसके बाद पत्ते जब कुरकुरे हो जाएं और तेल का रंग थोड़ा बदल जाए, तो गैस बंद कर दें. इसके बाद तेल ठंडा होने के बाद, इसे छानकर किसी कांच की बोतल में भर लें. 

 

बालों के लिए फायदेमंद
इस तेल में मौजूद सारी चीजें, बालों के लिए बेहद फायदेमंद है. नारियल तेल बालों की जड़ों को गहराई से पोषण देता है, अरंडी का तेल बालों की ग्रोथ बढ़ाता है और हेयर फॉल भी कम करता है, करी पत्ता बालों को समय से पहले सफेद होने से बचाता है, वही मेथी दाना रूसी और कमजोर बालों की समस्या को दूर करता है. इसके रोजाना इस्तेमाल से बाल मजबूत, घने और चमकदार होते हैं.

 

कैसे करें इस्तेमाल?
इस तेल को हफ्ते में एक बार बालों में लगाएं, इस्तेमाल से पहले तेल को थोड़ा गर्म कर लें. अब उंगलियों की मदद से स्कैल्प में अच्छे से लगाएं. करीब 10 मिनट तक मसाज करें, जिससे तेल जड़ों तक पहुंच सके. अब इसे 1 से 2 घंटे तक बालों पर लगा छोड़ दें या आप चाहें तो रातभर भी छोड़ सकते हैं. इसके बाद माइल्ड शैंपू से बाल धो लें. इसके इस्तेमाल से कुछ ही हफ्तों में आपको फर्क नजर आने लगेगा. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

hair fall control homemade oilhomemade oil for hair growth

Trending news

कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
CM Siddaramaiah
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धूं-धूंकर जली बस, 17 की मौत
Karnataka News
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धूं-धूंकर जली बस, 17 की मौत
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
Atal Sansmaran
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
kolkata News
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
Kuldeep Sengar Bail
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
weather update
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
'ऐसे काम से आहत होती है श्रद्धालुओं की आस्था', मूर्ति तोड़े जाने पर बोला भारत
National News
'ऐसे काम से आहत होती है श्रद्धालुओं की आस्था', मूर्ति तोड़े जाने पर बोला भारत
हत्या से कुछ घंटे पहले हमास चीफ से मिले थे नितिन गडकरी, मंत्री ने किया बड़ा खुलासा
Nitin Gadkari
हत्या से कुछ घंटे पहले हमास चीफ से मिले थे नितिन गडकरी, मंत्री ने किया बड़ा खुलासा
अरावली विवाद में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई माइनिंग लीज पर लगाई रोक
Arawali Area
अरावली विवाद में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई माइनिंग लीज पर लगाई रोक
राहुल गांधी की इस बात से गदगद हुए अश्विनी वैष्णव, क्यों कहने लगे थैंक्यू?
National News
राहुल गांधी की इस बात से गदगद हुए अश्विनी वैष्णव, क्यों कहने लगे थैंक्यू?