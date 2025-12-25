हेयर फॉल से हैं परेशान? घर पर बनाएं ये तेल, हफ्ते में एक बार इस्तेमाल से मजबूत और घने होंगे बाल...

Homemade Hair Fall Control Oil: आज के समय में बालों का झड़ना एक आम समस्या बन गई है. गलत खानपान, स्ट्रेस, पॉल्यूशन और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स बालों के झड़ने के बड़े कारण बन गए हैं. ऐसे में बाजार में मिलने वाले महंगे तेलों की बजाय अगर आप घर पर बने नेचुरल तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो यह आपके बालों को पोषण देने के साथ-साथ, साइड इफेक्ट के खतरे को भी कम करता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको होममेड हेयर ऑयल बनाना सिखाएंगे, जिसे हफ्ते में एक बार लगाने से ही आपको फायदा हो सकता है.

कैसे बनाएं हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल?

हेयर ऑल कंट्रोल ऑयल को घर पर बनाने के लिए कुछ चीजों की आपको जरूर पड़ेगी. जैसे 1 कप नारियल तेल, 2 चम्मच अरंडी का तेल, 1 मुट्ठी करी पत्ता, 1 चम्मच मेथी दाना.

होममेड हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले मेथी दानों को हल्का कूट लें. अब एक पैन में नारियल तेल और अरंडी का तेल डालें. इसमें करी पत्ता और मेथी दाना डालकर मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक पकाएं. इसके बाद पत्ते जब कुरकुरे हो जाएं और तेल का रंग थोड़ा बदल जाए, तो गैस बंद कर दें. इसके बाद तेल ठंडा होने के बाद, इसे छानकर किसी कांच की बोतल में भर लें.

बालों के लिए फायदेमंद

इस तेल में मौजूद सारी चीजें, बालों के लिए बेहद फायदेमंद है. नारियल तेल बालों की जड़ों को गहराई से पोषण देता है, अरंडी का तेल बालों की ग्रोथ बढ़ाता है और हेयर फॉल भी कम करता है, करी पत्ता बालों को समय से पहले सफेद होने से बचाता है, वही मेथी दाना रूसी और कमजोर बालों की समस्या को दूर करता है. इसके रोजाना इस्तेमाल से बाल मजबूत, घने और चमकदार होते हैं.

कैसे करें इस्तेमाल?

इस तेल को हफ्ते में एक बार बालों में लगाएं, इस्तेमाल से पहले तेल को थोड़ा गर्म कर लें. अब उंगलियों की मदद से स्कैल्प में अच्छे से लगाएं. करीब 10 मिनट तक मसाज करें, जिससे तेल जड़ों तक पहुंच सके. अब इसे 1 से 2 घंटे तक बालों पर लगा छोड़ दें या आप चाहें तो रातभर भी छोड़ सकते हैं. इसके बाद माइल्ड शैंपू से बाल धो लें. इसके इस्तेमाल से कुछ ही हफ्तों में आपको फर्क नजर आने लगेगा.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.