बरसात में चाय के स्वाद को दोगुना करने के लिए बनाकर खाएं पनीर भुर्जी सैंडविच, तुरंत नोट कर लें रेसिपी!
बरसात में चाय के स्वाद को दोगुना करने के लिए बनाकर खाएं पनीर भुर्जी सैंडविच, तुरंत नोट कर लें रेसिपी!

Paneer Bhurji Sandwich Recipe:  बरसात के मौसम में अगर आपको कुछ यूनिक और टेस्टी चीजें घर पर बनाकर खाने का मन है, तो आप बरसात में चाय के स्वाद को दोगुना करने के लिए  पनीर भुर्जी सैंडविच को बनाकर खा सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 14, 2025, 07:42 AM IST
बरसात में चाय के स्वाद को दोगुना करने के लिए बनाकर खाएं पनीर भुर्जी सैंडविच, तुरंत नोट कर लें रेसिपी!

Paneer Bhurji Sandwich Recipe:  बरसात के मौसम में लोगों को कुछ ना कुछ चटपटा और यूनिक घर पर बनाकर खाने का मन करता ही है. भागदौड़ भरी जिंदगी में सुबह का नाश्ता करना लोग भूल ही जाते हैं या तो ठीक से नहीं कर पाते हैं. अगर आप बरसात में सुबह-सुबह चाय के स्वाद को दोगुना बढ़ाना चाहते हैं, तो पनीर भुर्जी सैंडविच को घर पर आसानी से बनाकर खा सकते हैं.  यह आपके पूरे दिन की एनर्जी को मजबूत करता है. इसको खाने के बाद आपका पूरा दिन पेट भरा-भरा रहेगा. बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना काफी ज्यादा पसंद होता है.  प्रोटीन से भरपूर पनीर आपको लंबे समय तक एनर्जेटिक रखने में मददगार होता है. आज आपको बताते हैं घर पर आप कैसे इसको आसान रेसिपी के साथ बना सकते हैं. आइए बताते हैं.
 

पनीर भुर्जी सैंडविच बनाने की सामग्री

पनीर भुर्जी सैंडविच को बनाने के लिए पनीर, ब्रेड स्लाइस, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, हरा धनिया, मक्खन, नमक इन चीजों की जरूरत होगी.
 

पनीर भुर्जी सैंडविच बनाने की विधि

पनीर भुर्जी सैंडविच को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में मक्खन को डालकर गरम करना है और फिर इसमें बारीक कटा प्याज डालकर इसको सुनहरा होने तक पकाना है. और फिर इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च फिर कटे टमाटर और सभी मसालों को अपने हिसाब से डाल देना है. नमक को डालकर इन सभी चीजों को 1-2 मिनट तक धीमी आंच में भून लें. कद्दूकस किया पनीर इसमें आप मिला दें बहुत ज्यादा न पकाने दें. गरम मसाला और कसूरी मेथी को डालकर आपको अच्छे से मिला देना है. अब गैस बंद करके इसके ऊपर हरा धनिया डाल दें. अब आपको एक ब्रेड स्लाइस लेना है और इसमें पनीर भुर्जी को इसमें भर देना है और इसको अच्छे से फैलाना है. दूसरी ब्रेड स्लाइस से इसको बंद कर दें. अब आपका पनीर भुर्जी सैंडविच एकदम बनकर तैयार है. गरमागरम पनीर भुर्जी सैंडविच को आप पुदीने की चटनी के साथ में खा सकते हैं.

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

;