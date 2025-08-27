बच्चों के टिफिन के लिए झटपट तैयार करें पनीर डोसा, मिनटों में बनाने के लिए नोट करें रेसिपी!
बच्चों के टिफिन के लिए झटपट तैयार करें पनीर डोसा, मिनटों में बनाने के लिए नोट करें रेसिपी!

Paneer Dosa Recipe For Kids:  बच्चों के टिफिन में नाश्ते में क्या दें ये एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है. आप बच्चों के लिए पनीर डोसा को बना सकते हैं. जान लें आसान सी रेसिपी.

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 27, 2025, 06:29 AM IST
Paneer Dosa Recipe For Kids:  बच्चों को टिफिन में क्या दें, जिससे वो सारा खत्म करके आए और टेस्ट के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद हो ये एक बहुत बड़ा टास्ट हो जाता है. अगर आप बच्चों के लिए टिफिन में नाश्ता क्या दें ये सोच रहे हैं, तो आप उनको पनीर डोसा आसानी से बनाकर दे सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. बच्चों की सेहत को बनाएं रखने के लिए भी आपको इसका सेवन करना चाहिए. आपको बता दें ये खास डिश न्यूट्रिशंस से भी भरपूर मानी जाती है.  हेल्दी स्नैक या लंच बॉक्स के लिए ये बेस्ट हो सकता है. अगर आप भी इसको घर पर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको बताते हैं आसान सी बनने वाली इसकी रेसिपी, जिसको फॉलो करके आप झटपट तैयार कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.
 

पनीर डोसा बनाने के लिए सामग्री

पनीर डोसा को बनाने के लिए डोसा बैटर, पनीर, तेल, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च , हरी मिर्च, अदरक-लहसुन पेस्ट, मसाले, हरा धनिया, नमक इन चीजों की जरूरत होती है.
 

इसे भी पढ़ें: गणेश चतुर्थी पर बप्पा के लिए घर पर बनाएं बेसन के लड्डू, जानें आसान सी रेसिपी! 
 

पनीर डोसा बनाने की विधि

पनीर डोसा बनाने के लिए सबसे पहले आपको  एक पैन लेना है और इसमें तेल डालकर गर्म करना है और इसमें प्याज को डालकर सुनहरा होने तक पकाना है.अदरक-लहसुन पेस्ट और हरी मिर्च, टमाटर और शिमला मिर्च इनको अच्छे से पकाने के बाद इसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक को अच्छे से मिला देना है और फिर इसके बाद पनीर को मिला देना है हरा धनिया डालकर इसकी एक स्टफिंग तैयार कर लें. नॉन-स्टिक अब आपको लेना है और उसमें हल्का सा तेल डालना है अब इसमें आपको डोसा बैटर को डाल देना है और अच्छे से गोल करके फैला देना है. किनारों पर आपको थोड़ा-थोड़ा करके तेल को डालना है. डोसा को क्रिस्पी होने कर आपको अच्छे से पकाना है. पनीर स्टफिंग को अब आपको इसके बीच में अंदर भर देना है.  1 मिनट तक दबाकर आपको अच्छे से सेकना है. गरमा-गरम पनीर डोसा बनकर तैयार है. इसको आप बच्चों के टिफिन में बनाकर आसानी से दे सकते हैं. चटनी के साथ अगर आप इसको खाते हैं, तो स्वाद काफी ज्यादा बढ़ जाएगा.

;