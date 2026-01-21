सर्दियों में बच्चों के लिए गरमा गरम घर पर बनाएं परफेक्ट और हेल्दी कॉर्न सूप,इस रेसिपी से बनाएं बनाएं तो हर कोई करेगा तारीफ

Healthy Sweet Corn Soup Recipe: सर्दियों के मौसम में अपने बच्चों का खास ध्यान रखाना चाहिए वरना कई सारी बीमारियां शरीर को कई तरीके से घेर लेती हैं. ठंड में मौसम में आपको हेल्दी चीजों का ही सेवन करना चाहिए, वरना कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है अगर आप भी सर्दियां में बच्चों के लिए गरमा गरम घर पर कुछ बनाना चाहते हैं, तो आप परफेक्ट और हेल्दी कॉर्न सूप को घर पर बनाकर पी सकते हैं, ये आपकी हेल्थ और आपके शरीर को एकदम फिट रखने के लिए मददगार साबित होती है. कुरकुरापन और गर्माहट के लिए ये चीज एकदम बेस्ट रहेगी. कॉर्न खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद भी आता है और आप इसको आसानी से घर पर बनाकर भी खा सकते हैं. अधिकतर लोग ऐसे होते है कि इसको बाहर जाकर खाना पंसद करते हैं. अगर आप भी इसको घर पर बनाकर खाना चाहते हैं, तो आइए इसको बनाने का तरीका काफी ज्यादा आसान है और आप इसको झटपट से भी बना सकते हैं आइए आप भी नोट कर लें ये आसानी से बनने वाली रेसिपी के बारे में.



कॉर्न सूप को घर पर कैसे बनाएं?

कॉर्न सूप को घर पर बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको एक पैन लेना है और फिर उसमें अदरक, लहसुन को डालकर अच्छे से भून लेना है और फिर प्याज, कॉर्न और गाजर नमक को मिलाकर इसमें अच्छे से भून लेना है. अब आपको इन सभी चीजों को अच्छे से पका लेना है और फिर इसको ढक्कन में ढक देना है. आप चाहे तो पानी को डालकर इसको और अच्छे से पकाकर रख सकते हैं. अब आपको कॉर्नफ्लोर लेना है और फिर उसका घोल तैयार कर लेना है 5-6 मिनट तक फिर से आपको इसको अच्छे से पकाना है. इसके ऊपर से आपको सिरका, काली मिर्च को डालकर आपको एक बाउल में निकाल लेना है अब आपका कॉर्न सूप घर पर आसानी से बनकर तैयार है. इसको आप कभी भी बनाकर गरमागरम पी सकते हैं.



