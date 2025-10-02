जूते-चप्पल का घिस गया सोल, कहीं फिसलकर हो न जाए हादसा, इसे कैसे बनाएं खुरदुरा?

How to rough up shoe soles: जूते-चप्पल हमारी डेली लाइफ के यूज का अहम हिस्सा हैं. लेकिन अक्सर लंबे समय तक इस्तेमाल करने से इनके सोल (तलवा) घिस जाते हैं और चिकने होने लगते हैं. ऐसे में चलते वक्त फिसलने का खतरा बढ़ जाता है, खासकर बरसात या फिसलन वाली सतह पर. कई बार ये छोटी-सी परेशानी बड़ा हादसा कर देती है. अगर आप भी इस दिक्कत का सामना कर रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं. थोड़ी-सी सावधानी और कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर आप अपने पुराने जूतों का सोल खुरदुरा और सेफ बना सकते हैं.

जूते के सोल कैसे होंगे खुरदुरे?

1. सैंडपेपर का इस्तेमाल करें

जूते का चिकना तलवा दोबारा खुरदुरा करने का सबसे आसान तरीका है सैंडपेपर से रगड़ना. बस जूतों को उल्टा करके 80 से 100 ग्रिट वाले सैंडपेपर से सोल को हल्के हाथों से रगड़ें. ऐसा करने से सोल पर खुरदरापन आ जाएगा और फिसलन कम होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

2. चाकू या ब्लेड से हल्की लाइनें बनाएं

अगर सोल बहुत ज्यादा चिकना हो गया है, तो आप किसी ब्लेड या चाकू से उस पर हल्की-हल्की लाइनें या क्रॉस कट बना सकते हैं. इससे ग्रिप बेहतर होगी और चलते वक्त स्लिप होने का डर कम होगा. ध्यान रहे कि कट बहुत गहरे न हों, वरना जूते जल्दी खराब हो सकते हैं.

3. गर्म गोंद या ग्लू गन का सहारा लें

घर पर ग्लू गन या शू गोंद का इस्तेमाल करके भी फिसलन से बचा जा सकता है. सोल पर छोटे-छोटे डॉट्स या लाइनें बनाकर उन्हें सूखने दें. जब ये सूख जाते हैं तो सोल पर एक खुरदुरी परत बन जाती है, जिससे ग्रिप मजबूत हो जाती है.

4. सोल स्टिकर या एंटी-स्लिप पैड लगाएं

आजकल मार्केट में जूतों और चप्पलों के लिए खास "एंटी-स्लिप पैड" और "सोल स्टिकर" मिलते हैं. इन्हें सोल के नीचे चिपकाने से जूते नए जैसे हो जाते हैं और फिसलन पूरी तरह कम हो जाती है. ये आसान और टिकाऊ उपाय है.

5. रेजिन या नेल पॉलिश का ट्रिक

एक इंस्टेंट सॉल्यूशन के तौर पर आप साफ सोल पर ट्रांस्पेरेंट नेल पॉलिश या रेजिन की हल्की परत भी लगा सकते हैं. सूखने के बाद ये थोड़ी खुरदुरी सतह तैयार कर देती है, जो टेम्पोरेरी तौर पर ग्रिप बढ़ाने में मदद करती है.

6. रेगुलर केयर जरूरी

जूतों की सोल को वक्त-वक्त पर साफ करना और जरूरत पड़ने पर मरम्मत करवाना बेहद ज़रूरी है. अगर सोल बहुत ज्यादा घिस चुका है, तो सबसे बेहतर उपाय है कि उसे बदलवा लिया जाए. ये न सिर्फ जूतों की उम्र बढ़ाता है बल्कि आपकी सेफ्टी भी एनश्योर करता है.