Advertisement
trendingNow12944377
Hindi Newsलाइफस्टाइल

जूते-चप्पल का घिस गया सोल, कहीं फिसलकर हो न जाए हादसा, इसे कैसे बनाएं खुरदुरा?

जब जूते का तलवा चिकना हो जाए, तो पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, और आपको हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं फिसलकल हादसा न हो जाए, लेकिन आप सोल को रफ और सेफ बना सकते हैं. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 02, 2025, 07:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जूते-चप्पल का घिस गया सोल, कहीं फिसलकर हो न जाए हादसा, इसे कैसे बनाएं खुरदुरा?

How to rough up shoe soles: जूते-चप्पल हमारी डेली लाइफ के यूज का अहम हिस्सा हैं. लेकिन अक्सर लंबे समय तक इस्तेमाल करने से इनके सोल (तलवा) घिस जाते हैं और चिकने होने लगते हैं. ऐसे में चलते वक्त फिसलने का खतरा बढ़ जाता है, खासकर बरसात या फिसलन वाली सतह पर. कई बार ये छोटी-सी परेशानी बड़ा हादसा कर देती है. अगर आप भी इस दिक्कत का सामना कर रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं. थोड़ी-सी सावधानी और कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर आप अपने पुराने जूतों का सोल खुरदुरा और सेफ बना सकते हैं.

जूते के सोल कैसे होंगे खुरदुरे?

1. सैंडपेपर का इस्तेमाल करें
जूते का चिकना तलवा दोबारा खुरदुरा करने का सबसे आसान तरीका है सैंडपेपर से रगड़ना. बस जूतों को उल्टा करके 80 से 100 ग्रिट वाले सैंडपेपर से सोल को हल्के हाथों से रगड़ें. ऐसा करने से सोल पर खुरदरापन आ जाएगा और फिसलन कम होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

2. चाकू या ब्लेड से हल्की लाइनें बनाएं
अगर सोल बहुत ज्यादा चिकना हो गया है, तो आप किसी ब्लेड या चाकू से उस पर हल्की-हल्की लाइनें या क्रॉस कट बना सकते हैं. इससे ग्रिप बेहतर होगी और चलते वक्त स्लिप होने का डर कम होगा. ध्यान रहे कि कट बहुत गहरे न हों, वरना जूते जल्दी खराब हो सकते हैं.

3. गर्म गोंद या ग्लू गन का सहारा लें
घर पर ग्लू गन या शू गोंद का इस्तेमाल करके भी फिसलन से बचा जा सकता है. सोल पर छोटे-छोटे डॉट्स या लाइनें बनाकर उन्हें सूखने दें. जब ये सूख जाते हैं तो सोल पर एक खुरदुरी परत बन जाती है, जिससे ग्रिप मजबूत हो जाती है.

4. सोल स्टिकर या एंटी-स्लिप पैड लगाएं
आजकल मार्केट में जूतों और चप्पलों के लिए खास "एंटी-स्लिप पैड" और "सोल स्टिकर" मिलते हैं. इन्हें सोल के नीचे चिपकाने से जूते नए जैसे हो जाते हैं और फिसलन पूरी तरह कम हो जाती है. ये आसान और टिकाऊ उपाय है.

5. रेजिन या नेल पॉलिश का ट्रिक
एक इंस्टेंट सॉल्यूशन के तौर पर आप साफ सोल पर ट्रांस्पेरेंट नेल पॉलिश या रेजिन की हल्की परत भी लगा सकते हैं. सूखने के बाद ये थोड़ी खुरदुरी सतह तैयार कर देती है, जो टेम्पोरेरी तौर पर ग्रिप बढ़ाने में मदद करती है.

6. रेगुलर केयर जरूरी
जूतों की सोल को वक्त-वक्त पर साफ करना और जरूरत पड़ने पर मरम्मत करवाना बेहद ज़रूरी है. अगर सोल बहुत ज्यादा घिस चुका है, तो सबसे बेहतर उपाय है कि उसे बदलवा लिया जाए. ये न सिर्फ जूतों की उम्र बढ़ाता है बल्कि आपकी सेफ्टी भी एनश्योर करता है.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Shoe

Trending news

Dussehra 2025 Live Updates: दशहरे पर बन रहे हैं ये शुभ योग, जानें क्या है रावण दहन और श्री राम की पूजा का शुभ मुहूर्त
Dussehra 2025 date and time
Dussehra 2025 Live Updates: दशहरे पर बन रहे हैं ये शुभ योग, जानें क्या है रावण दहन और श्री राम की पूजा का शुभ मुहूर्त
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
DNA
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
illegal intruders
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
DNA
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
DNA Analysis
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
DNA Analysis
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
New York News
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
rss
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
'मीडिया से बात करने में यही खतरा', कांग्रेस ने फटकारा तो अपने बयान से पलटे चिदंबरम
P Chidambaram
'मीडिया से बात करने में यही खतरा', कांग्रेस ने फटकारा तो अपने बयान से पलटे चिदंबरम
;