नाश्ते में इस तरह की रेसिपी से बनाएं पोहा नगेट्स, सेहत और स्वाद दोनों रहेंगे मस्त

Poha Nuggets Recipe: अधिकतर लोगों को कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही है, अगर आप नाश्ते को मजेदार और टेस्टी बनाना चाहते हैं, तो आप झटपट से पोहा नगेट्स को आसानी से बना सकते हैं. ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी होता है. इसको बच्चों के साथ-साथ बड़ों को भी खाना काफी ज्यादा पसंद होता है, घर पर आप इसको आसानी से भी बनाकर खा सकते हैं. बच्चों के टिफिन में भी आप बनाकर दे सकते हैं, आइए आपको बताते हैं कैसे आप इसको आसानी से बना सकते हैं, आइए जानिए रेसिपी.



पोहा नगेट्स बनाने की सामग्री

पोहा नगेट्स बनाने के लिए आपको पोहा, उबले हुए आलू, प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट,धनिया पत्ती, चावल का आटा, बेसन, मसाले, नमक, तेल इन चीजों की जरूरत होती है.



Add Zee News as a Preferred Source

पोहा नगेट्स बनाने की विधि

पोहा नगेट्स को बनाने के लिए सबसे पहले आपको पोहे को पानी में भिगोकर रखना है और फिर सारा पानी निचोड़ लें और अब इसको हाथों से मैश कर लें. अब आपको एक कटोरा लेना है और फिर उसमें आलू को अच्छे से मैश कर लेना है और उसमें पोहे को भी डालना है और फिर प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अदरक-लहसुन का पेस्ट और सारे मसाले अपने हिसाब से डालकर मिला देना है. इसमें बेसन और चावल का आटा भी डालकर आपको बनाना है और एक गाढ़ा पेस्ट बना लें. थोड़ा सा तेल आपको हाथों में लगाना है और फिर छोटे-छोटे नगेट्स के आकार के बना लेना है. अब आपको एक पैन में तेल गरम करना है और फिर नगेट्स को सुनहरा होने तक इसको दोनों तरफ से अच्छे से तल लेना है. अब आपकी डिश बनकर तैयार है, प्लेट में गरमागरम पोहा नगेट्स को रखकर आप खा सकते हैं बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद आएगा.



इसे भी पढ़ें: दिवाली पर बनाएं पनीर की स्पेशल खीर, लजीज स्वाद की पड़ोसी भी करेंगे तारीफ