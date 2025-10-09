Advertisement
trendingNow12953683
Hindi Newsलाइफस्टाइल

नाश्ते में इस तरह की रेसिपी से बनाएं पोहा नगेट्स, सेहत और स्वाद दोनों रहेंगे मस्त

Poha Nuggets Recipe:  खाने को मजेदार बनाने के लिए लोग तरह-तरह की डिशेज को खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. रोज-रोज कुछ नया और टेस्टी खाना चाहते हैं, तो आप पोहा नगेट्स को आसानी से बनाकर खा सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 09, 2025, 06:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नाश्ते में इस तरह की रेसिपी से बनाएं पोहा नगेट्स, सेहत और स्वाद दोनों रहेंगे मस्त

Poha Nuggets Recipe:  अधिकतर लोगों को कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही है, अगर आप नाश्ते को मजेदार और टेस्टी बनाना चाहते हैं, तो आप झटपट से पोहा नगेट्स को आसानी से बना सकते हैं. ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी होता है. इसको बच्चों के साथ-साथ बड़ों को भी खाना काफी ज्यादा पसंद होता है, घर पर आप इसको आसानी से भी बनाकर खा सकते हैं. बच्चों के टिफिन में भी आप बनाकर दे सकते हैं, आइए आपको बताते हैं कैसे आप इसको आसानी से बना सकते हैं, आइए जानिए रेसिपी.
 

पोहा नगेट्स बनाने की सामग्री 

पोहा नगेट्स बनाने के लिए आपको पोहा, उबले हुए आलू, प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट,धनिया पत्ती, चावल का आटा, बेसन, मसाले, नमक, तेल इन चीजों की जरूरत होती है.
 

Add Zee News as a Preferred Source

पोहा नगेट्स बनाने की विधि

पोहा नगेट्स को बनाने के लिए सबसे पहले आपको पोहे को पानी में भिगोकर रखना है और फिर सारा पानी निचोड़ लें और अब इसको हाथों से मैश कर लें. अब आपको एक कटोरा लेना है और फिर उसमें आलू को अच्छे से मैश कर लेना है और उसमें पोहे को भी डालना है और फिर  प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अदरक-लहसुन का पेस्ट और सारे मसाले अपने हिसाब से डालकर मिला देना है. इसमें बेसन और चावल का आटा भी डालकर आपको बनाना है और एक गाढ़ा पेस्ट बना लें.  थोड़ा सा तेल आपको हाथों में लगाना है और फिर छोटे-छोटे नगेट्स के आकार के बना लेना है. अब आपको एक पैन में तेल गरम करना है और फिर नगेट्स को सुनहरा होने तक इसको दोनों तरफ से अच्छे से तल लेना है. अब आपकी डिश बनकर तैयार है, प्लेट में गरमागरम पोहा नगेट्स को रखकर आप खा सकते हैं बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद आएगा. 
 

इसे भी पढ़ें: दिवाली पर बनाएं पनीर की स्पेशल खीर, लजीज स्वाद की पड़ोसी भी करेंगे तारीफ

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

Poha NuggetsPoha Nuggets Recipe

Trending news

गणेशजी के लिए बसा ये गांव, सदियों पुराने मंदिर में दिव्य रूप में हैं शालिग्राम-गणपति
village
गणेशजी के लिए बसा ये गांव, सदियों पुराने मंदिर में दिव्य रूप में हैं शालिग्राम-गणपति
J&K की सिक्योरिटी को लेकर MHA की अहम बैठक, सामने आया आतंकवाद के समूल नाश का प्लान
Jammu Kashmir
J&K की सिक्योरिटी को लेकर MHA की अहम बैठक, सामने आया आतंकवाद के समूल नाश का प्लान
गैस, सर्दी, एंटी एलर्जिक.. दवा नहीं, आप खा रहे जहर! जानें सच्चाई..
DNA
गैस, सर्दी, एंटी एलर्जिक.. दवा नहीं, आप खा रहे जहर! जानें सच्चाई..
महबूबा लाएंगी एंटी बुलडोजर बिल, कश्मीरियों को कैसे मिलेगा फायदा?
jammu kashmir news
महबूबा लाएंगी एंटी बुलडोजर बिल, कश्मीरियों को कैसे मिलेगा फायदा?
बिहार गजबे है... NDA-महागठबंधन में फंसा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, समझें INSIDE STORY
Bihar Election 2025
बिहार गजबे है... NDA-महागठबंधन में फंसा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, समझें INSIDE STORY
एक शहर, एक पीर लेकिन 2 मजार कैसे? मुंबई की दरगाह पर मुस्लिमों का 'दंगल'
mumbai
एक शहर, एक पीर लेकिन 2 मजार कैसे? मुंबई की दरगाह पर मुस्लिमों का 'दंगल'
दुनिया ने देखा भारत का पराक्रम, फिर भी कुंठा क्लब को क्यों है पाक के झूठ पर भरोसा?
DNA
दुनिया ने देखा भारत का पराक्रम, फिर भी कुंठा क्लब को क्यों है पाक के झूठ पर भरोसा?
उड़ाए ड्रोन, जमीन पर उतारे डॉग स्क्वॉड; लापता जवानों की खोज में सेना नेझोंक दी ताकत
army launches search operation
उड़ाए ड्रोन, जमीन पर उतारे डॉग स्क्वॉड; लापता जवानों की खोज में सेना नेझोंक दी ताकत
I LOVE मोहम्मद पर 'सब्र-कब्र' क्यों? योगी को चुनौती देने वाले पोस्टर का विश्लेषण
DNA Analsis
I LOVE मोहम्मद पर 'सब्र-कब्र' क्यों? योगी को चुनौती देने वाले पोस्टर का विश्लेषण
हिम्मत होती तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए PoK ले लेते... कांग्रेस नेता का PM मोदी पर हमला
Tariq Anwar
हिम्मत होती तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए PoK ले लेते... कांग्रेस नेता का PM मोदी पर हमला