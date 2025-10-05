Advertisement
मूंग-बेसन छोड़िए! इस बार नाश्ते में स्पेशल हटके बनाने के लिए ट्राई करें क्रिस्पी आलू चीला, नोट करें रेसिपी

Potato Cheela Recipe:  नाश्ते को सबसे हटके बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ अलग-अलग बनाने का ट्राई आपको करना चाहिए आज आपको बताते हैं कैसे आप आसानी से क्रिस्पी आलू चीला को बनाकर खा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 05, 2025, 06:16 AM IST
Potato Cheela Recipe:  नाश्ते में हम सभी लोग वो ही बोरिंग सी चीजें पराठे या ब्रेड-बटर खाते हैं, जिससे खा-खाकर भी मन भर जाता है. अगर आप भी कुछ नाश्ते में हटके और स्पेशल बनाना चाहती हैं, तो क्रिस्पी आलू चीला को बना सकते हैं, ये आपकी सेहत के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, अधिकतर लोग अपने घरों में मूंग-बेसन का चीला बनाते हैं, जिसे वो भी खा-खाकर बोर हो जाते हैं, आप इस रेसिपी को कभी भी घर पर आसानी से बना सकते हैं. क्रिस्पी आलू चीला न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों को भी खूब पसंद आएगा. आइए आपको बताते हैं आसानी से बनने वाली रेसिपी.
 

आलू चीला बनाने की सामग्री 

आलू चीला बनाने के लिए आपको बेसन, आलू, चावल का आटा, हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया, अदरक, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, नमक, मसाले, तेल इन चीजों की जरूरत होती है.
 

आलू चीला बनाने की विधि

आलू चीला को बनाने के लिए आपके सबसे पहले आलू को कद्दूकस करके इसको कुछ समय के लिए पानी में भिगो दें. अब आपको एक बाउल लेना है और उसमें आलू, बेसन, चावल का आटा, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, धनिया, अजवाइन मसाले इन सभी चीजों को मिक्स कर देना है. अब आपको इसमें पानी डालकर गाढ़ा बैटर तैयार कर लेना है. इसके बाद अब आपको एक नॉन-स्टिक तवा लेना है और उसमें तेल डालकर गरम करना है और फिर बैटर को डालकर गोल शेप देनी है. धीमी आंच पर अब आपको सुनहरा और क्रिस्पी होने तक पकाना है अब इसके ऊपर से मक्खन को डाल सकते हैं अब आपका आलू चीला बनकर तैयार है. इसको आप प्लेट में निकालकर धनिए-पुदीने की चटनी, टमाटर सॉस के साथ में गरमागरम खा सकते हैं. इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद होता है लोग बड़े ही चाव से खाना इसको पसंद करते हैं.

 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

;