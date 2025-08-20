गरमागरम चाय के साथ खाने के लिए इस रेसिपी से तैयार करें आलू कॉर्न कटलेट, खाकर हर कोई हो जाएगा आपका फैन!

Potato Corn Cutlet Recipe: सुबह के समय गरमागरम चाय पीना अधिकतर लोगों को खूब पसंद होता है. अगर आपको भी कुछ चटपटा खाने का मन है, तो आप आलू कॉर्न कटलेट को घर पर आसानी से बनाकर खा सकते हैं. अक्सर बच्चे स्नैक्स को लेकर काफी चूजी होते हैं उनके मन का नहीं पता होता है कब उनको क्या अच्छा लग जाए. अगर आप चाय के साथ खाने के लिए कुछ खोज रहे हैं, तो आज आपको बताते हैं आलू कॉर्न कटलेट को आप आसानी से घर पर कैसे बना सकते हैं. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. इसको बनाने के लिए आपको अधिक सामन की भी जरूरत नहीं होती है. अगर आपने कभी ये रेसिपी तैयार नहीं की है, तो आपको बताते हैं बनाने का आसान सा तरीका. आपको आज ही नोट कर लेना चाहिए. आइए आपको बताते हैं.



आलू कॉर्न कटलेट बनाने की सामग्री

आलू कॉर्न कटलेट बनाने के लिए आपको स्वीट कॉर्न उबले, आलू उबले, बीन्स, गाजर, मटर, पत्तागोभी, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, चाट मसाला, मसाले, नींबू का रस, तेल, नमक इन चीजों की जरूरत होती है.

आलू कॉर्न कटलेट बनाने की विधि

आलू कॉर्न कटलेट बनाने के लिए आपको सबसे पहले स्वीट कार्न और आलू को उबाल लेना है अब आपको कार्न को एक बाउल में निकाल लेना है और फिर उबले आलू को बाउल में डालकर मिक्स कर लेना है. अब आपको बाउल में आलू में स्वीट कॉर्न, कद्दूकस पत्तागोभी, मटर, गाजर, बीन्स डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. इसमें आपको सारे मसालों को मिक्स कर लेना है. चाट मसाला, कटा हरा धनिया को भी मिला लेना चाहिए. अब इससे आपको गोल-गोल बॉल्स को बना लेना है और तवा लें और उसमें थोड़ा सा तेल को डाल दें. कटलेट को अब इसमें एक-एक करके रख दें. क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इसको सेंकना है. प्लेट में अब इसको आपको निकाल लेना है. डीप फ्राई भी आप चाहे तो कर सकते हैं. अब आपके आलू कॉर्न कटलेट बनकर तैयार हैं इसको आप हरी चटनी के साथ में आसानी से बनाकर खा सकते हैं इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक को सभी लोग चाव से खाना पसंद करेंगे.