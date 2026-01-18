संडे को स्पेशल बनाने के लिए झटपट बनाएं टमाटर ठेचा पकौड़ा, स्वाद ऐसा बार-बार खाने का करेगा मन

Tomato Thecha Pakora Recipe: संडे को अगर आप बाहर खाने के बजाय घर पर ही कुछ खास चीजों को बनाकर फन डे बनाना चाहते हैं, तो आज आपको बताते हैं टमाटर ठेचा पकौड़ा को आप घर पर कैसे आसानी से बना सकते हैं आइए नोट कर लें रेसिपी.
Tomato Thecha Pakora Recipe: संडे का दिन हो और ठंड का मौसम हो ऐसे में लोगों को कुछ ना कुछ चटपटा खाने का मन करता ही है. अगर आप भी बाहर जाने के बजाय घर पर ही कुछ खास चीज को खुद बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप टमाटर ठेचा पकौड़ा को आसानी से बनाकर खा सकते हैं, ये बनाने और खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और एक तरह की यूनिक डिश भी हो जाएगी, जिसको आप झटपट भी बनाकर खा सकते हैं. ठंड के मौसम में अगर आप गरमागरम चाय के साथ कुछ ना कुछ टेस्टी चीजों को बनाकर खाने की सोच रहे हैं, तो आप टमाटर ठेचा पकौड़ा को आसानी से घर पर बनाकर खा सकते हैं. इसका स्वाद इतना ज्यादा टेस्टी होता है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक को काफी ज्यादा पसंद आएगा. इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है. आइए आप भी नोट कर लें रेसिपी.
टमाटर ठेचा पकौड़ा कैसे बनाएं?
अगर आप टमाटर ठेचा पकौड़ा को घर पर आसानी से बनाकर खाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एक कढ़ाई लेनी है और उसमें आपको लहसुन, जीरा, मूंगफली, हरी मिच को कट करके डाल देना है और फिर इव सभी चीजों को अच्छे से आपको भून लेना है. इसके ऊपर से आपको हरा धनिया और नमक को डालकर इन सभी चीजों को ठंडा करके पीस लेना है. इसके बाद आपको टमाटर के मोटे-मोटे स्लाइस को अच्छे से कट कर लेना है और फिर टमाटर के बीच में बनाएं हुए ठेचे को आपको भर देना है. अब आपको एक बड़ा सा बाउल लेना है और फिर उसमें चावल का आटा, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, नमक और थोड़े पानी को मिलाकर अच्छे से आपको घोल बना लेना है अब इसके बाद आपको टमाटर के ठेचे को इसमें डूबोकर कढ़ाई में गरम तेल में इसको आपको डाल देना है और फिर सुनहरा और कुरकुरा होने तक आपको इसको अच्छे से पकाना है. अब आपका टमाटर ठेचा पकौड़ा आसानी से बनकर तैयार है इसको अब निकालकर एक प्लेट में रख सकते हैं और फिर इसको आप चाहे तो चाय, चटनी के साथ चटकारे ले लेकर खा सकते हैं. इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना काफी पसंद आएगा.
