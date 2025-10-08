Advertisement
trendingNow12952260
Hindi Newsलाइफस्टाइल

बरसात में बच्चों के लिए झटपट बनाएं रबड़ी मलाई टोस्ट, नोट कर लें रेसिपी

Rabri Malai Toast Recipe:  बरसात में कुछ ना कुछ मजेदार खाने का मन हर किसी का होता ही है अगर आप कुछ झटपट बनाकर खाना चाहते हैं, तो रबड़ी मलाई टोस्ट को आसानी से बनाकर खा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 08, 2025, 06:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बरसात में बच्चों के लिए झटपट बनाएं रबड़ी मलाई टोस्ट, नोट कर लें रेसिपी

Rabri Malai Toast Recipe:  बरसात का मौसम आते ही लोगों को कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही है. अगर आपके बच्चों के लिए कुछ झटपटा खाने का मन है, तो आप रबड़ी मलाई टोस्ट को बनाकर खा सकते हैं. अगर आपको मीठा खाने का मन है, तो आप इस चीज को बनाकर खा सकते हैं. आज आपको बताते हैं कैसे आप रबड़ी मलाई टोस्ट को आसानी से बनाकर खा सकते हैं, आप भी नोट कर लें ये आसान सी रेसिपी.
 

रबड़ी मलाई टोस्ट की सामग्री 

रबड़ी मलाई टोस्ट को बनाने के लिए ब्रेड स्लाइस, मलाई, चीनी, इलायची पाउडर, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, केसर के धागे इन चीजों की जरूरत होती है.
 

Add Zee News as a Preferred Source

रबड़ी मलाई टोस्ट बनाने की विधि

रबड़ी मलाई टोस्ट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बड़ी कटोरी लेनी है और फिर इसमें मलाई, चीनी, इलायची पाउडर और दूध को डालकर क्रीमी पेस्ट आपको अच्छे से तैयार कर लेना है. आपको ब्रेड लेनी है और उसको किनारों से काट लेना है, एक तवे को अब आपको गरम करना है और फिर उसमें ब्रेड को डालकर हल्का सुनहरा होने तक सेंकना है अब आपको एक ब्रेड स्लाइस लेनी है और फिर रबड़ी मलाई को इसमें लगा देना है. दूसरी ब्रेड स्लाइस को आपको ऊपर से ढक देना है, ड्राई फ्रूट्स और केसर को आपको इसके ऊपर से सजा देना चाहिए, अब आपकी रबड़ी मलाई टोस्ट बनकर तैयार हैं. इसको खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होता है ये झटपट बनकर तैयार भी हो जाते हैं. इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है. अगर आप इसको खाते हैं, तो आपका मन काफी ज्यादा खुश हो जाएगा. बरसात के मौसम में इसको बनाकर खाना काफी ज्यादा मजेदार होता है. 
 

 

इसे भी पढ़ें: महाराष्ट्रियन पनीर ठेचा से सिंपल खाने को भी बनाएं टेस्टी, नोट कर लें चटपटी रेसिपी
 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

rabri Malai Toastrabri Malai Toast recipe

Trending news

सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
कड़ाके की ठंड खटखटा रही दरवाजा! लैंडस्लाइड... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; अलर्ट जारी
Weather
कड़ाके की ठंड खटखटा रही दरवाजा! लैंडस्लाइड... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; अलर्ट जारी
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
air force
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
DNA
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
DNA
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
DNA
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
कितने पढ़े लिखे हैं भारत के सबसे रईस इन्फ्लूएंसर्स, क्या है नेटवर्थ; जान लें सबकुछ
DNA
कितने पढ़े लिखे हैं भारत के सबसे रईस इन्फ्लूएंसर्स, क्या है नेटवर्थ; जान लें सबकुछ
जम्मू-कश्मीर के राजौरी में चार आतंकवादियों की तलाश जारी, सुरक्षाबलों ने घेरा इलाका
jammu kashmir encounter
जम्मू-कश्मीर के राजौरी में चार आतंकवादियों की तलाश जारी, सुरक्षाबलों ने घेरा इलाका
BJP सांसद का सिर फूटा...'दीदी' का दिल नहीं पसीजा! ममता के लिए जख्म 'गंभीर' नहीं?
DNA Analysis
BJP सांसद का सिर फूटा...'दीदी' का दिल नहीं पसीजा! ममता के लिए जख्म 'गंभीर' नहीं?
लोग निकाल लेते हैं गलत मतलब...उस दिन जस्टिस विनोद को CJI ने क्यों बोलने से रोका था?
CJI BR Gavai
लोग निकाल लेते हैं गलत मतलब...उस दिन जस्टिस विनोद को CJI ने क्यों बोलने से रोका था?