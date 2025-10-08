बरसात में बच्चों के लिए झटपट बनाएं रबड़ी मलाई टोस्ट, नोट कर लें रेसिपी

Rabri Malai Toast Recipe: बरसात का मौसम आते ही लोगों को कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही है. अगर आपके बच्चों के लिए कुछ झटपटा खाने का मन है, तो आप रबड़ी मलाई टोस्ट को बनाकर खा सकते हैं. अगर आपको मीठा खाने का मन है, तो आप इस चीज को बनाकर खा सकते हैं. आज आपको बताते हैं कैसे आप रबड़ी मलाई टोस्ट को आसानी से बनाकर खा सकते हैं, आप भी नोट कर लें ये आसान सी रेसिपी.



रबड़ी मलाई टोस्ट की सामग्री

रबड़ी मलाई टोस्ट को बनाने के लिए ब्रेड स्लाइस, मलाई, चीनी, इलायची पाउडर, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, केसर के धागे इन चीजों की जरूरत होती है.



रबड़ी मलाई टोस्ट बनाने की विधि

रबड़ी मलाई टोस्ट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बड़ी कटोरी लेनी है और फिर इसमें मलाई, चीनी, इलायची पाउडर और दूध को डालकर क्रीमी पेस्ट आपको अच्छे से तैयार कर लेना है. आपको ब्रेड लेनी है और उसको किनारों से काट लेना है, एक तवे को अब आपको गरम करना है और फिर उसमें ब्रेड को डालकर हल्का सुनहरा होने तक सेंकना है अब आपको एक ब्रेड स्लाइस लेनी है और फिर रबड़ी मलाई को इसमें लगा देना है. दूसरी ब्रेड स्लाइस को आपको ऊपर से ढक देना है, ड्राई फ्रूट्स और केसर को आपको इसके ऊपर से सजा देना चाहिए, अब आपकी रबड़ी मलाई टोस्ट बनकर तैयार हैं. इसको खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होता है ये झटपट बनकर तैयार भी हो जाते हैं. इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है. अगर आप इसको खाते हैं, तो आपका मन काफी ज्यादा खुश हो जाएगा. बरसात के मौसम में इसको बनाकर खाना काफी ज्यादा मजेदार होता है.



