घर पर इस आसान सी रेसिपी से बनाएं ठेला स्टाइल रगड़ा चाट, बच्चें एक ही बार में कर जाएंगे चट!

Ragda Chaat Recipe: कई लोगों को ठेले पर जाकर चीजें खाने काफी ज्यादा पसंद होता है. रगड़ा चाट तो आपने जरूर खाया होगा. चटपटा और स्वाद से भरपूर होता है. बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद होता है. कई लोग इसको घर पर बनाने की सोचते हैं लेकिन बना नहीं पाते हैं आज आपको बताते हैं कि घर पर कैसे आप ठेला स्टाइल रगड़ा चाट को आसानी से बना सकते हैं. इसका स्वाद बेहद ही अच्छा माना जाता है. अगर आप भी इसको घर पर बनाना चाहते हैं, तो आसानी से बना सकते हैं. झट से नोट कर लें रेसिपी.



रगड़ा चाट बनाने के लिए सामग्री

रगड़ा चाट बनाने के लिए आपको सफेद मटर, आलू, पानी, नमक, तेल, जीरा, हींग , हरी मिर्च, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, कटा हरा धनिया, इमली की चटनी, आलू के चिप्स या पापड़ी, बारीक कटा प्याज, दही, चाट मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर, नींबू का रस, सेव इन चीजों की जरूरत होती है.



रगड़ा चाट बनाने की विधि

रगड़ा चाट बनाने के लिए आपको सबसे पहले मटर को धोकर 6-8 घंटे के लिए भिगो देना है और फिर प्रेशर कुकर में मटर, कटा हुआ आलू में नमक को मिलाकर पकाने देना है और फिर गैस बंद करनी है. अब आपको एक पैन लेना है और उसमें जीरा और हींग, हरी मिर्च और प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट, टमाटर को डालकर अच्छे से डालकर पकाना है अब इसमें आपको हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, मसाले को अच्छे से मिला देना है. 2-3 मिनट तक आपको इसको अच्छे से भूनना है.



उबले हुए मटर में इन मसालों को अच्छे से मिला देना है. धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक आपको इसको पकाकर रखना है.बारीक कटा हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें अब आपका रगड़ा बनकर तैयार है. आपको एक प्लेट लेनी है अब इसमें अपने हिसाब से रगड़ा डालना है और फिर हरी धनिया चटनी और इमली की चटनी ऊपर से आपको डालनी है और बारीक कटा प्याज और नमक, लाल मिर्च पाउडर, और चाट मसाला भी ऊपर से डालें. पापड़ी को तोड़कर आपको डालना है. सेव, नींबू का रस भी ऊपर से डालें अब आपका रगड़ा चाट बनकर तैयार हैं.