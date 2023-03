Healthy Breakfast: डायबिटीज पेशेंट को नाश्ते में खिलाएं रागी उत्तपम, ब्लड शुगर के साथ वजन भी रहेगा कंट्रोल

How To Make Ragi Uttapam: रागी एक साबुत अनाज है जोकि ग्लूटन फ्री होता है. रागी कैल्शियम, प्रोटीन और डाइटरी फाइबर जैसे पोषक तत्वों का भंडार होता है. इसके सेवन से आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने में मदद मिलती है. रागी को खाने डायबिटीज पेशेंट के लिए बेहद लाभकारी होता है. इसके अलावा रागी खाने से आपके शरीर में खून की कमी को भी पूरा करने में मदद मिलती है. इसलिए रागी को आमतौर पर रोटी बनाकर खाते हैं. लेकिन क्या कभी आपने रागी उत्तपम बनाकर खाया है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए रागी उत्तपम बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. रागी उत्तपम स्वाद में लजीज और पोषण से भरपूर होता है. इसको आप वेट लॉस जर्नी के दौरान भी बनाकर खा सकते हैं. इसको बनाना भी काफी आसान होता है, तो चलिए जानते हैं रागी उत्तपम (How To Make Ragi Uttapam) कैसे बनाएं.....

रागी उत्तपम बनाने की आवश्यक सामग्री- 1/2 कप रागी

1/3 कप चावल

1/4 कप उड़द दाल

1 टमाटर

3-4 हरी मिर्च

1 प्याज

1/4 टी स्पून मेथी दाना

2-3 टेबलस्पून हरा धनिया

2-3 टेबलस्पून तेल

स्वादानुसार नमक रागी उत्तपम कैसे बनाएं? (How To Make Ragi Uttapam) रागी उत्तपम बनाने के लिए आप सबसे पहले रागी और चावल को साफ कर लें.

इसके साथ ही आप उड़द दाल और मेथी दाना को भी साफ कर लें.

फिर आप इन सबको करीब 5-6 घंटों तक अलग-अलग बर्तन में भिगोकर रख दें.

इसके बाद आप उड़द दाल को मिक्सर जार में डालकर स्मूद पेस्ट बना लें.

फिर आप एक गहरे तले वाले बर्तन में डाल का पेस्ट डालें.

इसके बाद मिक्सर जार में रागी और चावल डालें.

फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी डालें और बारीक पीसकर पेस्ट बना लें.

इसके बाद आप इस पेस्ट को उड़द दाल के पेस्ट में डालकर मिला लें.

फिर आप बर्तन को ढक्कर ऐसी जगह पर करीब 10-12 तक रख दें.

इससे ये पेस्ट अच्छी तरह से फरमेंटेड हो जाएगा.

फिर आप इसमें स्वादानुसार नमक डालें और अच्छी तरह से मिला लें.

इसके बाद आप टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और हरी धनिया को धोकर बारीक काट लें.

फिर आप एक नॉनस्टिक तवे को थोड़े से तेल से अच्छे से ग्रीस कर लें.

इसके बाद आप तैयार बैटर को एक कटोरी में डालकर तवे के बीच में गोलाकार फैलाएं.

फिर आप इसके ऊपर थोड़ी सी कटी प्याज, टमाटर हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दें.

इसके बाद आप इनको हल्के हाथ से दबाकर मीडियम आंच पर सेंक लें.

ध्यान रहे उत्तपम को ढक्कर दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेंक लें.

अब आपका टेस्टी और हेल्दी रागी उत्तपम बनकर तैयार हो गया है.