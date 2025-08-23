बिना तंदूर के घर पर आसानी से बनाएं रेस्टोरेंट जैसी तंदूरी रोटियां, झट से नोट कर लें रेसिपी!

Tandoori Roti Recipe: तंदूरी रोटी का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है. गरमा-गरम रोटियां खाना लोगों को पसंद होता है. अधिकतर लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तंदूरी रोटियों को खाने के लिए घर पर आसानी से नहीं बना पाते हैं. तंदूरी रोटी बनाने के लिए तंदूर या ओवन जरूरी होता है ये तो हम सभी को बेहद ही अच्छे से पता होता है लेकिन आज आपको बताते हैं कि रेस्टोरेंट जैसी तंदूरी रोटियों को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. झट से नोट कर लें ये आसान सी रेसिपी. आइए आपको बताते हैं.



तंदूरी रोटियों को बनाने की सामग्री

तंदूरी रोटियों को बनाने के लिए मैदा, गेहूं का आटा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दूध, दही, चीनी, नमक, तेल, लहसुन, हरा धनिया, बटर इन चीजों की जरूरत होती है.



Add Zee News as a Preferred Source

इसे भी पढ़ें: घर पर बड़ी आसानी से बनाएं मार्केट जैसी सेजवान चटनी, जान लें बनाने की आसान रेसिपी



तंदूरी रोटियों को बनाने की विधि

तंदूरी रोटियों को बनाने के लिए आपको सबसे पहले 1 बाउल लेना है और आटे को डालकर मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को आपको अच्छे से मिला देना है. अब आपको एक अलग से बर्तन लेना है और उसमें दूध, दही, चीनी, नमक और तेल को डालकर आपको उसमें अच्छे से चीजों को मिक्स कर लेना है. दूध-दही वाला आपको नरम आटा गूंथ लेना है अब आपको इसमें हल्का सा तेल लगाकर ढककर रख देना है. ऐसा करने से आटा और ज्यादा मुलायम हो जाता है. अब आपको लोई को तैयार करना है. हल्का सा सूखा आटे को लगाकर आपको अच्छे से बेल लेना है. हरा धनिया छिड़क लेना है. एक कुकर को आपको लेना है और गैस पर आपको उल्टा कर लेना है अब आपको कुकर पर इसको चिपका देना है. रोटियां फूलने लगे तो इसको आपको पलट-पलटकर सेंकना है. अब आपको तंदूरी रोटियों को निकालकर ऊपर से अब आपको बटर लगा लेना है अब आपकी तंदूरी रोटियां बनकर तैयार हैं. आप इसको दाल, सब्जी के साथ में खा सकते हैं.