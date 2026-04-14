डिनर को स्पेशल बनाने के लिए घर पर बनाएं रेस्टोरेंट स्टाइल 'मशरूम मंचूरियन', स्वाद ऐसा बार-बार मांगकर खाएंगे बच्चे

Restaurant Style Mushroom Manchurian Recipe: खाने में हमेशा अगर एक ही तरह का खाना बनाया जाए, तो लोग इसको खा-खाकर काफी ज्यादा बोर हो जाते हैं, रोज-रोज वही दाल-सब्जी खाकर अब उस तरह से मजा भी नहीं आता है. लोग डिनर को स्पेशल बनाने के लिए बाहर से खाना खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायी होता है. आपको बाहर जाने की या खाना ऑर्डर करने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप झटपट से रेस्टोरेंट स्टाइल 'मशरूम मंचूरियन' को आप बना सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है.



रेस्टोरेंट स्टाइल 'मशरूम मंचूरियन' को अगर आप घर पर बनाकर खाते हैं, तो बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आएगा. यह डिश बाहर से क्रिस्पी होता है और एक बार खाने के बाद आपका मन बार-बार खाने को भी करेगा. आइए आपको बताते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल 'मशरूम मंचूरियन' को आप कैसे बना सकते हैं. आइए आपको फटाफट से बनने वाली रेसिपी को बताते हैं.



रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम मंचूरियन को घर पर कैसे बनाएं?



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मशरूम मंचूरियन बनाने के लिए सामग्री

अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम मंचूरियन को घर पर बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ सामग्री जैसे- मशरूम, मैदा, कॉर्नफ्लोर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, तेल, हरी मिर्च, अदरक , लहसुन की कलियां, प्याज, शिमला मिर्च, सोया सॉस, रेड चिली सॉस, टोमेटो केचप, विनेगर, हरा प्याज ये चीजें आपके पास होनी चाहिए.



रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम मंचूरियन बनाने की विधि

अगर आप घर पर ही रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम मंचूरियन को बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले आपको मशरूम को अच्छे से धोकर साफ कर लेना है और फिर इसको कपड़े से पोंछ लेना है. दो टुकड़ों में काट आपको इसको कर लेना है. आपको एक बड़ा सा बर्तन आपको लेना है और फिर इसमेंमैदा, कॉर्नफ्लोर, लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक को डालकर पानी के साथ एक घोल तैयार कर लेना है. आपको एक कड़ाही लेनी है और फिर कटे हुए मशरूम को घोल में मिला देना है. तेल डालकर गरम कर लेना है. मशरूम को भी डाल देना है और फिर सुनहरा और क्रिस्पी होने तक इसको अच्छे से तल लेना है. तले हुए मशरूम को प्लेट में निकाल लेना है. अब आपको एक दूसरी कड़ाही को लेना है और फिर इसमें तेल को डालकर बारीक कटा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को भी डाल देना है फिर भून लेना है. कटा हुआ प्याज और शिमला मिर्च को भी डालकर भून लेना है. सोया सॉस, रेड चिली सॉस, टोमेटो केचप और विनेगर को भी डालकर थोड़ा सा पानी में कॉर्नफ्लोर को मिलाकर इसमें गाढ़ा होने तक पकाएं. तले हुए क्रिस्पी मशरूम को भी आपको इसमें डाल देना है. बारीक कटा हुआ हरा प्याज ऊपर से डाल देना है इसको प्लेट में निकाल लेना है. गरमा-गरम आप इसको बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. स्वाद से भरा होता है.



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