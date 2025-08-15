बरसात में बिना तेल और मसालों के झटपट तैयार करें साबुदाना हेल्दी चाट, जानें सीक्रेट रेसिपी!
Sabudana Chaat Recipe:  बरसात का मौसम आते ही कुछ ना कुछ झटपटा खाने का मन करता ही है. आज आपको  बताते हैं कैसे आप मजा को दोगुना करने के लिए बिना तेल और मसालों के झटपट साबुदाना हेल्दी चाट को तैयार कर सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 15, 2025, 12:52 PM IST
Sabudana Chaat Recipe:  बरसात के मौसम में कुछ ना कुछ टेस्टी खाना का मन करत ही है और इस समय पर लोग घर से बाहर भी नहीं जाते हैं. चाट का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और अधिकतर लोग इसको खाने के लिए बाहर जाते हैं. आप घर पर ही आसानी से हेल्दी चाट को बनाकर खा सकते हैं. अधिकतर लोग तेल, मसालों और तली हुई चीजों को खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है. आज आपको बताते हैं कैसे आप घर पर आसानी से साबुदाना हेल्दी चाट को चुटकियों में बना सकते हैं.
 

साबुदाना हेल्दी चाट बनाने की सामग्री

साबुदाना हेल्दी चाट को बनाने के लिए आपको साबूदाना, उबले आलू, हरी मिर्च, हरा धनिया, नींबू, सेंधा नमक, मूंगफली, जीरा पाउडर, अनार के दाने इन चीजों की जरूरत होगी.
 

ये भी पढ़ें: बरसात में गरमा-गरमा बनाएं ये टेस्टी चीज पिठला, कोई नहीं बताएगा ये सीक्रेट रेसिपी!
 

 

साबुदाना हेल्दी चाट बनाने की विधि

साबुदाना हेल्दी चाट बनाने के लिए सबसे पहले भीगे हुए साबूदाना को छलनी में डालकर अच्छे से इसका सारा पानी निकाल लेना है और आलू के छोटे-छोटे टुकड़ों को काट लेना है और अब एक बड़ा बाउल लेना है और फिर इसमें साबूदाना, आलू, हरी मिर्च, हरा धनिया और मूंगफली को मिक्स करके डाल देना है और फिर सेंधा नमक, जीरा पाउडर डालकर फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर ऊपर से इसमें नींबू निचोड़ लेना है अब आप इसके ऊपर अनार के दाने को भी डाल सकती हैं. अब आपका साबुदाना हेल्दी चाट बनकर तैयार है. इसको बनाने में आपको अधिक समय में भी लगेगा. बरसात के मौसम में इसको खाने का अपना एक अलग ही मजा है ये आपकी हेल्थ को काफी हद तक सुधारती है. बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. अगर आप इसको बनाकर खाएंगे, तो बार-बार इसको खाने का मन करता ही रहेगा. 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

