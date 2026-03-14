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चाय के साथ खाएं साबूदाना कुरकुरी मठरी, जानें 5 मिनट वाली रेसिपी

सुबह या शाम के समय चाय के साथ कुछ ना कुछ क्रिस्पी ना हो तो चाय का मजा अधूरा सा लगता है. ज्यादातर लोग चाय के साथ ब्रेड या समोसे खाते हैं. अगर आप कुछ नया हेल्दी ड्राई करना चाहते हैं तो आप साबूदाना मठरी खा सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 15, 2026, 12:06 AM IST
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चाय के साथ खाएं साबूदाना कुरकुरी मठरी, जानें 5 मिनट वाली रेसिपी

चाय के साथ बिस्टिक, ब्रेड और समोसा खाना पसंद करते हैं. चाय के साथ आप टेस्टी साबूदाना मठरी खा सकते हैं. साबूदाना मठरी ना केवल स्वाद बल्कि लाजवाब है, बल्कि इस बनाना भी बहुत आसान है. आप घर पर आसानी से मठरी बना सकते हैं. आइए जानते हैं मठरी की रेसिपी. 

साबूदाना मठरी रेसिपी सामग्री 
1 कप हल्का भूनकर पिसा हुआ साबूदाना 
मैश किए हुए उबले आलू 
कुट्टू या चावल का आटा 
हरी मिर्च 
जीरा 1 छोटा चम्मच 
करी पत्ता 
सेंधा नमक 
तेल 

विधि 
सबसे पहले ऊपर सारी सामग्रियां तैयार कर लें. सबसे पहले साबूदाने को पैन में डालें. इसके बाद इसे हल्का भून लें. 

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अब इसे ठंडा करने के लिए रख दें. ठंडा होने पर मिक्सी में पीसकर बारीक पाउडर बना लें. एक बड़े बर्तन में साबूदाना पाउडर, मैश किए हुए उबले आलू, आटा, हरी मिर्च, जीरा, करी पत्ता, नमक डालें.

आलू डालकर आटा गूंथ लें. आप थोड़ा पानी डालकर मठरी का आटा गूंथ लें. आपका आटा सख्त होना चाहिए. 

अब दोनों हाथों पर तेल लगाएं. इसके बाद आटे की छोटी-छोटी लोइयां तोड़कर हथेली दबाकर गोल शेप दें. 

अब कड़ाही में तेल गर्म कर लें. इसके बाद हल्की आंच में मठरियों को गोल्डन होने तक तल लें. 

अब एक प्लेट में निकालकर इसे ठंडा कर लें. मठरियां जब ठंडी हो जाए तो इसे कंटेनर में स्टोर करके रख दें. 

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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