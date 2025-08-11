कजरी तीज पर इस तरह से मिनटों में बनाएं सत्तू के लड्डू, फटाफट नोट करें आसान सी रेसिपी!
Sattu Laddu Recipe:  सत्तू आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है अगर आप कजरी तीज पर सत्तू के लड्डू को बनाकर खाना चाहते हैं, तो कुछ मिनटों में बनने वाली रेसिपी से झटपट तैयार कर सकते हैं.

 

Aug 11, 2025
Sattu Laddu Recipe:  कजरी तीज महिलाओं के लिए काफी ज्यादा खास मानी जाती है. स्वाद के साथ-साथ ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है. कजरी तीज का पर्व सुहागिन महिलाओं के साथ ही कुंवारी कन्याओं के लिए भी खास होता है और इस दिन को और ज्यादा खास बनाने के लिए सत्तू के लड्डू को आप इस दिन पर बना सकते हैं. कुछ लोगों को इसकी रेसिपी पता नहीं होती है और लड्डू बेकार बन जाते हैं. आज आपको बताते हैं कैसे आप घर पर कुछ आसान सी रेसिपी के चलते मिनटों में कजरी तीज पर सत्तू के लड्डू को बना सकती है. आइए नोट कर लें ये आसान से रेसिपी.
 

सत्तू के लड्डू बनाने की सामग्री 

सत्तू के लड्डू बनाने के लिए चना दाल का सत्तू, पिसी चीनी, घी, इलायची पाउडर,ड्राई फ्रूट्स इन चीजों की जरूरत होगी.
 

सत्तू के लड्डू बनाने की विधि

सत्तू के लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले आपको  कड़ाही में चने की दाल को अच्छे से भून लेनी है इसको सुनहरा होने तक गैस में पकाना है और खुशबू आने के बाद गैस बंद कर देनी है इसको ठंडा होने के बाद आपको मिक्सी में बारीक करके इसको पीस लेना है. अब आपको एक पैन में घी को गरम करना है और इसमें सत्तू और चीनी को डालकर अच्छे से भून लेना है और इसको मिक्स कर लेना है. इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को बारीक काटकर इसमें डाल देना है और थाली या बर्तन में इसको निकाल लेना है. हाथों में घी लगाकर अब इसको हाथों में लेकर छोटे-छोटे लड्डू को बना लेना है. अब आपके सत्तू के लड्डू बनकर तैयार. इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक खा सकते हैं. ये खाने में बेहद ही टेस्टी होते है. इसका सेवन आप रोजाना भी कर सकते हैं. ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है. 

रितिका

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

sattu laddu recipesattu laddu benefitsKajari Teej 2025

;