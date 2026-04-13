छोड़िए चाय-कॉफी! चिलचिलाती गर्मी में एनर्जेटिक रहने के लिए पिएं 'सत्तू लस्सी', पेट भी रहेगा ठंडा-ठंडा कूल-कूल

Sattu Lassi Recipe: चिलचिलाती गर्मी में थकान, डिहाइड्रेशन और सुस्ती जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में जान ही नहीं बची है अभी. इस समय में आपको अपने खान-पान का खास ध्यान रखना है, किसी भी तरह की अनदेखी आपके शरीर को काफी ज्यादा बीमार बना सकती है. गर्मियों में सत्तू काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. ये शरीर को ठंडा रखने का काम करता है. सत्तू का रोजाना सेवन करने से पेट ठंडा रहता है और लू लगने का खतरा भी कम होता है. अपने खान-पान में ऐसी चीजें शामिल करें जो शरीर को ठंडक दे सकें.



अगर आप भी बाहर की धूप में परेशान हो जाते हैं और शरीर को थोड़ा ठंडक देना चाहते हैं, तो आप चाय-कॉफी की जगह पर 'सत्तू लस्सी' को पी सकते हैं. ये पीने में काफी ज्यादा टेस्टी होती है और आपके पेट को भी ठंडा-ठंडा रखती है. अगर आपको इसको घर पर बनाना नहीं आता है, तो आइए आपको बताते हैं कैसे आप इसको आसानी से घर पर बनाकर पी सकते हैं.



'सत्तू लस्सी' घर पर कैसे बनाएं?

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सत्तू की लस्सी बनाने के लिए सामग्री

अगर आप सत्तू का लस्सी को घर पर बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजें जैसे- सत्तू, दही, पीनट बटर, गुड़ कद्दूकस, इलायची पाउडर, ठंडा पानी इन चीजों की जरूरत होती ही है.



सत्तू की लस्सी बनाने की विधि

अगर आप सत्तू की लस्सी को घर पर बनाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले दही, सत्तू, कद्दूकस किया गुड़, इलायची पाउडर, पीनट बटर और ठंडा पानी इन सभी चीजों को मिक्सर में डालकर आपको अच्छे से ग्राइंड कर देना है अब आपको एक गिलास लेना है और फिर सत्तू और दही से तैयार लस्सी को इसमें डाल देना है. ड्राई फ्रूट्स को भी आप चाहे तो अपनी पसंद के डाल देने हैं. इसको पीने के बाद आपको मजा आने वाला है और पीने में भी ये काफी ज्यादा टेस्टी होता है. अब आपकी सत्तू की लस्सी बनकर तैयार है.



सत्तू की लस्सी पीने के फायदे

अगर आप रोजाना सत्तू की लस्सी को बनाकर पीते हैं, तो शरीर ठंडा रहेगा और एनर्जी भी भरपूर रहेगा. पेट से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए आपको रोजाना इसको पीना चाहिए. इसको प्रोटीन का पावरहाउस भी माना जाता है. बढ़ते वजन को कम करने के लिए भी आपको इसको पीना चाहिए. टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर पेट और त्वचा को साफ करता है. शरीर को तुरंत एनर्जी और हाइड्रेशन देने में भी ये मददगार साबित होता है.



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(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)