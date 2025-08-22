बिना फटे फूली फूली पूरन पोली बनाने की ये है सबसे आसान रेसिपी, एक बार चख लिया तो भूल नहीं पाएंगे टेस्ट!

Puran Poli Recipe: हमारे भारत में कई तरह-तरह की डिश को बनाकर खाया जाता है आज आपको बताते हैं आप कैसे घर पर आसानी से बिना फटे फूली फूली पूरन पोली को कैसे बना सकते हैं.
Puran Poli Recipe: आजकल लोगों को खुद के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है यहां तक की खाने का भी कोई टाइम नहीं होता है. बाहर से अधिकतर लोग खाना पसंद करते हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिनको अगर आप घर पर बनाते हैं,तो आपकी सेहत भी फिट रहेगी और आपको टेस्टी भी लगेगा. आज आपको बताते हैं आप कैसे आसानी से घर पर बिना फटे फूली फूली पूरन पोली को कैसे बना सकते हैं काफी लोग सोच में होंगे की अरे आखिर ये कैसी होती है और बनाते कैसे हैं, इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. आइए आप भी नोट कर लें इसकी आसान सी रेसिपी, जिसे आप फॉलो करके कभी भी आसानी से बनाकर खा सकते हैं.
पूरन पोली बनाने की सामग्री
पूरन पोली को बनाने के लिए आपको गेहूं के आटे, मैदा, तेल, चना दाल, गुड, घी, पानी इन चीजों की जरूरत होती है.
पूरन पोली बनाने की विधि
पूरन पोली को बनाने के लिए एक बाउल में गेहूं का आटा और उसमें थोड़ा का मैदा को भी मिक्स कर लेना है. इसमें आपको थोड़ा का तेल भी मिला देना है और फिर आटे को आपको हल्के हाथों से सॉफ्ट गूंथना है आटा टाइट होने से ठीक से नहीं बन पाएगी. चना दाल की सॉफ्ट स्टफिंग आपको बनानी है. चना दाल को आपको रातभर भिगोकर रखनी है और गुड और चना को मिलाकर इसकी एक बढ़िया स्टफिंग तैयार कर लें पूरन पोली को बनाते समय आटे की बॉल के अंदर आपको स्टफिंग डालकर इसको अच्छे से बेलना है और फिर इसको हल्के हाथों से बढ़ाना है हाई फ्लेम तवे में घी डालना है और फिर पूरन पोली को डालकर अच्छे से सेकना है और बिना फटे फूली फूली पूरन पोली बनकर तैयार हैं. ये खाना काफी ज्यादा टेस्टी होता है. बच्चों को भी ये खूब पसंद आएगी.