बिना फटे फूली फूली पूरन पोली बनाने की ये है सबसे आसान रेसिपी, एक बार चख लिया तो भूल नहीं पाएंगे टेस्ट!
Advertisement
trendingNow12891463
Hindi Newsलाइफस्टाइल

बिना फटे फूली फूली पूरन पोली बनाने की ये है सबसे आसान रेसिपी, एक बार चख लिया तो भूल नहीं पाएंगे टेस्ट!

Puran Poli Recipe:  हमारे भारत में कई तरह-तरह की डिश को बनाकर खाया जाता है आज आपको बताते हैं आप कैसे घर पर आसानी से बिना फटे फूली फूली पूरन पोली को कैसे बना सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 22, 2025, 06:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिना फटे फूली फूली पूरन पोली बनाने की ये है सबसे आसान रेसिपी, एक बार चख लिया तो भूल नहीं पाएंगे टेस्ट!

Puran Poli Recipe:  आजकल लोगों को खुद के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है यहां तक की खाने का भी कोई टाइम नहीं होता है. बाहर से अधिकतर लोग खाना पसंद करते हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिनको अगर आप घर पर बनाते हैं,तो आपकी सेहत भी फिट रहेगी और आपको टेस्टी भी लगेगा. आज आपको बताते हैं आप कैसे आसानी से घर पर बिना फटे फूली फूली पूरन पोली को कैसे बना सकते हैं काफी लोग सोच में होंगे की अरे आखिर ये कैसी होती है और बनाते कैसे हैं, इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. आइए आप भी नोट कर लें इसकी आसान सी रेसिपी, जिसे आप फॉलो करके कभी भी आसानी से बनाकर खा सकते हैं.
 

पूरन पोली बनाने की सामग्री

पूरन पोली को बनाने के लिए आपको गेहूं के आटे, मैदा, तेल, चना दाल, गुड, घी, पानी इन चीजों की जरूरत होती है. 
 

Add Zee News as a Preferred Source

इसे भी पढ़ें:  स्पेशल मौकों पर बिना ओवन के बनाएं चॉकलेट सूजी लावा केक, जान लें बनाने का आसान तरीका

 

पूरन पोली बनाने की विधि

पूरन पोली को बनाने के लिए एक बाउल में गेहूं का आटा और उसमें थोड़ा का मैदा को भी मिक्स कर लेना है. इसमें आपको थोड़ा का तेल भी मिला देना है और फिर आटे को आपको हल्के हाथों से सॉफ्ट गूंथना है आटा टाइट होने से ठीक से नहीं बन पाएगी. चना दाल की सॉफ्ट स्टफिंग आपको बनानी है. चना दाल को आपको रातभर भिगोकर रखनी है और गुड और चना को मिलाकर इसकी एक बढ़िया स्टफिंग तैयार कर लें पूरन पोली को बनाते समय आटे की बॉल के अंदर आपको स्टफिंग डालकर इसको अच्छे से बेलना है और फिर इसको हल्के हाथों से बढ़ाना है हाई फ्लेम तवे में घी डालना है और फिर पूरन पोली को डालकर अच्छे से सेकना है और बिना फटे फूली फूली पूरन पोली बनकर तैयार हैं. ये खाना काफी ज्यादा टेस्टी होता है. बच्चों को भी ये खूब पसंद आएगी.

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

puran poli recipepuran poli recipe marathipuran poli recipe ingredients

Trending news

अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी
Weather
अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी
जल्दी से बनवा लें आधार कार्ड, 18 साल के बाद नहीं मिलेगा मौका; यहां जारी हुआ आदेश
Aadhar Card
जल्दी से बनवा लें आधार कार्ड, 18 साल के बाद नहीं मिलेगा मौका; यहां जारी हुआ आदेश
सड़कों से हटेंगे या लोगों को काटते रहेंगे; आवारा कुत्तों पर आज आएगा SC का बड़ा फैसला
Supreme Court News
सड़कों से हटेंगे या लोगों को काटते रहेंगे; आवारा कुत्तों पर आज आएगा SC का बड़ा फैसला
देश के दिल पर 'औरंगजेब' का हमला, कितनी मूर्तियां गायब... कितने मंदिर कैद?
DNA
देश के दिल पर 'औरंगजेब' का हमला, कितनी मूर्तियां गायब... कितने मंदिर कैद?
नीतीश का टोपी पहनने से इनकार; स्टेज छोड़कर भागे कई मंत्री! विपक्ष ने भुनाया मौका
DNA Analysis
नीतीश का टोपी पहनने से इनकार; स्टेज छोड़कर भागे कई मंत्री! विपक्ष ने भुनाया मौका
अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग...अपराध के ‘व्हाइट हाउस’ पर चला बुलडोजर
DNA Analysis
अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग...अपराध के ‘व्हाइट हाउस’ पर चला बुलडोजर
'अगर कोई पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तो शादी न करे', SC ने क्यों की ऐसी तल्ख टिप्पणी
Supreme Court
'अगर कोई पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तो शादी न करे', SC ने क्यों की ऐसी तल्ख टिप्पणी
दिल्ली सीएम पर हमले में 'काल भैरव' कहां से आए? कैसे जुड़ा ये रहस्यमयी कनेक्शन?
DNA Analysis
दिल्ली सीएम पर हमले में 'काल भैरव' कहां से आए? कैसे जुड़ा ये रहस्यमयी कनेक्शन?
देश का पैसा, देश का समय..बर्बाद हुए संसद सत्र के लिए पैसा दें नेता, सांसद ने की मांग
Lok Sabha Monsoon Session
देश का पैसा, देश का समय..बर्बाद हुए संसद सत्र के लिए पैसा दें नेता, सांसद ने की मांग
डिप्टी CM से पार्टी कार्यकर्ता ने कहा- आइ लव यू दादा, अजित पवार ने दिया कुछ ऐसा जवाब
Ajit Pawar
डिप्टी CM से पार्टी कार्यकर्ता ने कहा- आइ लव यू दादा, अजित पवार ने दिया कुछ ऐसा जवाब
;