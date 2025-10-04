Advertisement
बिना लहसुन-प्याज के घर पर झटपट इस तरीके से बनाएं चटपटे छोले, उंगलियां चाटते रह जाएंगे घर के लोग!

Spicy Chole Recipe:  घर पर कुछ ना कुछ चटपटा खाने का मन करता ही है, अगर आप भी घर पर बिना लहसुन-प्याज के चटपटे छोले बनाकर खाना चाहते हैं, तो आज आपको बताते हैं कमाल की रेसिपी.

 

Oct 04, 2025, 12:41 PM IST
बिना लहसुन-प्याज के घर पर झटपट इस तरीके से बनाएं चटपटे छोले, उंगलियां चाटते रह जाएंगे घर के लोग!

Spicy Chole Recipe:  अगर आप घर पर कुछ ना कुछ चटपटा बनाकर खाना चाहते हैं, तो छोले को आसानी से बनाकर खा सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है कुछ लोग इसको लहसुन-प्याज के साथ बनाकर खाना पसंद करते हैं लेकिन आज आपको एक ऐसी रेसिपी बताते हैं, जिससे आप आसानी से घर पर बिना लहसुन-प्याज के चटपटे छोले बनाकर खा सकते हैं.  आप भी नोट कर लें रेसिपी.
 

कैसे बनाएं घर पर बिना लहसुन-प्याज के चटपटे छोले?
 

1.  बिना लहसुन-प्याज के चटपटे छोले बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्रेशर कुकर में छोले खड़े मसाले, नमक, एक तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची, 4-5लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, काली मिर्च, चुटकी भर बेकिंग सोडा इन चीजों को डालकर उबाल लें.
 

2. छोले को अच्छे से फूलने तक पकाएं और फिर ऐसी छोड़ दें. अब आपको टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को अच्छे से पीस लेना है. ग्रेवी में बिल्कुल भी पानी आपको नहीं रहने देना है. 
 

3. अब आपको एक पैन लेना है और फिर उसमें आपको तेल डालना है और फिर जीरा और हींग, टमाटर वाली ग्रेवी, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, काला नमक भी मिला देना है.
 

4. अब आपको इसमें ऊपर से कसूरी मेथी को भी मिलाना है. हल्का सा अमचूर पाउडर, गरम मसाला भी एड करके इसमें अच्छे से मिला देना है, ऐसा करने से स्वाद और खुशबू बढ़ जाएगी.
 

5. अब आपको इसमें 10 मिनट बाद ही उबले हुए छोले और उसके पानी को इसमें मिला देना है अब आपके टेस्टी चटपटे छोले बिना लहसुन-प्याज के घर पर बनकर तैयार है इसको आपको सभी को खिला सकते हैं. इसको आप कभी भी आसानी से बनाकर खा सकते है, चाहे तो चाय के साथ खाकर भी मजा उठा सकते हैं. आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.

 

