Black Hand Treatment: हाथों का कालापन दूर करने के लिए आजमाएं ये कारगर घरेलू नुस्खा

How To Make Sugar Scrub: हर कोई सुंदर दिखने के लिए अपने फेस की तो खूब देखभाल करते हैं. लेकिन आप शरीर के कई अंगों की देखभाल पर ध्यान नहीं देते हैं. उन्हीं में से एक हैं आपकी बाजुएं. इसलिए आपकी बाजुएं काली दिखने लगती है जिससे आपकी पर्सनेलिटी पर इसका असर पड़ता है. ऐसे में आज हम आपके लिए चीनी स्क्रब लेकर आए हैं. डार्क आर्म्स स्‍क्रब को चीनी और नींबू की मदद से तैयार किया जाता है. नींबू में ब्लीजिंग एजेंट मौजूद होते हैं जिससे आपकी स्किन टोन में सुधार होता है. वहीं चीनी से डेड स्किन को रिमूव करने में मदद मिलती है. इसके साथ ही इससे टैनिंग को रिमूव करने में भी मदद मिलती है जिससे आपकी बाजुओं की रंगत में सुधार हो जाता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Sugar Scrub) चीनी स्क्रब कैसे बनाएं.....

चीनी स्क्रब बनाने की आवश्यक सामग्री- स्लाइस या रस 2 नींबू

चीनी 1 बड़ा चम्मच चीनी स्क्रब कैसे बनाएं? (How To Make Sugar Scrub) पहला तरीका इसके लिए आप एक नींबू के स्लाइस पर चीनी लगाएं.

फिर आप इसको अपने हाथों पर करीब 7-10 मिनट तक लगाकर स्क्रब करें.

इसके बाद आप गुनगुने पानी से अपने हाथों को धोकर साफ कर लें.

फिर आप अपने हाथों पर मॉइश्चराइजिंग क्रीम लगाना न भूलें.

अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसको हफ्ते में 3-4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरा तरीका इसके लिए आप एक बाउल में चीनी और नींबू का रस डालें.

फिर आप इसको मिलाकर स्क्रब तैयार कर लें.

इसके बाद आप इसको अपने हाथों पर लगाकर करीब 7-10 मिनट तक स्क्रब करें.

फिर आप गुनगुने पानी से अपने हाथों को धोकर साफ कर लें.

इसके बाद आप अपने हाथों पर मॉइश्चराइजिंग क्रीम जरूर लगाएं.

अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसको हफ्ते में 3-4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)