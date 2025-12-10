ठंड में बनाएं टेस्टी गर्मागर्म शकरकंदी चाट, सेहत के लिए बेस्ट है ये चटपटी हेल्दी डिश; जरूरी ट्राई करें ये आसान रेसिपी

Sweet Potato Chaat Recipe: सर्दियों में लोग शकरकंदी खाना खूब पसंद करते हैं. यह एक सुपरफूड की तरह काम करता है और शरीर को गर्माहट, एनर्जी और पोषण देने का काम करता है. लेकिन हर किसी को शकरकंदी का स्वाद पसंद नहीं आता, खासकर जब इसे उबाल कर खाया जाए. ऐसे में इस खबर में हम आपको टेस्टी शकरकंदी चाट बनाने की रेसिपी बताएंगे. इसे आप शाम के नाश्ते में खा सकते हैं. स्वाद से भरपूर शकरकंदी चाट बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक भी होता है.

शकरकंदी चाट बनाने की रेसिपी

शकरकंदी चाट को बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है. आप कुछ घर पर मौजूद कुछ आम चीजों से बेहद स्वादिष्ट चाट बना सकते हैं. चाट बनाने के लिए आपको 3 से 4 उबली हुई शकरकंदियां, 1 से 2 हरी मिर्च, स्वादअनुसार काला नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला, आधा नींबू, 1 छोटा प्याज बारीक कटा, कटा हुआ हरा धनिया, मीठी या हरी चटनी की जरूरत होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

शकरकंदी का चाट बनाने का तरीका

शकरकंदी का चाट बनाने के लिए सबसे पहले शकरकंदी को अच्छी तरह धोकर प्रेशर कुकर में 2 से 3 सीटी तक उबाल लें. अगर आपको भुना हुआ पसंद आता है, तो गैस या ओवन पर तब तक भूनें जब तक नरम न हो जाए. इसके बाद हल्का ठंडा होने दें और फिर छिलका उतारकर गोल या छोटे क्यूब्स में काट लें. अब कटे हुए शकरकंदी को एक बड़े बर्तन में डालें और इसमें काला नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च और नींबू का रस मिलाएं. आप चाहें तो इसमें प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया भी मिल सकते हैं. इसके बाद थोड़ी मीठी या हरी चटनी डालकर सबके मिक्स कर लें. इससे तरह चटपटा शकरकंदी चाट तैयार हो जाएगा.

इस तरह सर्व करें शकरकंदी चाट

गर्मागर्म शकरकंदी चाट को तुरंत परोसें, जिससे इसका स्वाद बेहतर हो. इसमें ऊपर से हल्का सेव या अनार डालें, जिससे चाट और भी ज्यादा टेस्टी लगे. अगर आप चाहें तो दही डालकर इसे दही-शकरकंदी चाट की तरह भी खा सकते हैं. ये सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. वजन घटाने वालों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.