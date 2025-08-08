बासी रोटी की सबसे क्रिएटिव रेसिपी, मेहमान भी पूछेंगे- जनाब कैसे बनाया?

Leftover Roti Poha Recipe: अगर आप हेल्दी और टेस्टी नाश्ते ही तलाश में हैं तो ये बेहतरीन रेसिपी आपके लिए है. रात की बची रोटी को फेंकने के बजाय आप हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी कर सकते हैं. जो भी खाएगा वो बार बार मांगेगा. ये रेसिपी रोटी की बर्बादी को भी रोकेगी और इसको बनाना भी काफी आसान है. ये स्वाद के साथ साथ पोषण से भी भरपूर है. अगर आप नाश्ते में पोहा खाना पसंद करते हैं या रोज रोज पोहा खाकर बोर हो चुके हैं और कुछ मसालेदार डिश की तलाश में हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है. स्टेप बाय स्टेप नोट कर लें.

आवश्यक सामग्री

इस टेस्टी डिश को तैयार करने के लिए आप सबसे रात की बची हुई 3 से 4 रोटी लें और इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लें. इसके अलावा बारीक कटी एक प्याज, एक चम्मच कटा हुआ टमाटर, दो चुटकी राई, 5 से 7 करी पत्ता, दो चुटकी हल्दी पाउडर, 3 से 4 चम्मच तेल, आधा चम्मच नींबू का रस, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और सजावट के लिए बारीक कटा हरा धनिया चाहिए.

बनाने की विधि

सबसे पहले आप बची हुई रोटियों के टुकड़े(जैसे पोहा) करके अलग रख लें. इसके बाद आप गैस पर कड़ाही चढ़ाएं और जब कड़ाही गर्म हो जाए तो इसमें तेल डालें. जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आपको इसमें राई डालनी है बौर चटकने देना है. अब इसके बाद आप तेल में प्याज, करी पत्ता और हरी मिर्च डालें और हल्का ब्राउन होने तक प्याज को भूनें.

मसाला तैयार करें

प्याज के भुन जाने के बाद आप इसमें कटे हुए टमाटर और हल्दी पाउडर डालें और अच्छी तरह चलाएं. 2 से 3 मिनट तक चलाकर पकाएं, इतने में ही टमाटर नमर हो जाएंगे. जब मसाला रेडी हो जाए तो रोटी के कटे हुए टुकड़ों को कड़ाही में डालें और अच्छी तरह मिलाएं ताकि मसाला रोटी पर सही से लिपट जाए. अगर आपको रोटी सूखी लग रही है तो आप थोड़ा सा पानी भी छिड़क सकते हैं. अब आप इसे कुछ देर धीमी आंच पर पकाएं. आखिर में आप इसमें नमक डालें और अच्छी तरह मिलाएं. नकम डालने के बाद एक मिनट के लिए पकाएं और फिर आंच बंद कर दें. अब आप इसको और स्वादिष्ट बनाने के लिए हरा धनिया और नींबू का रस छिड़कें. बनकर तैयार है आपकी हेल्दी और टेस्टी डिश. आप इसे चाय या केचप के साथ एन्जॉय करें.

