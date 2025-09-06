10 मिनट में झटपट तैयार करें टेस्टी और हेल्दी सेवई उपमा, नोट करें रेसिपी!
Sevai Upma Recipe:  अगर आप सुबह के नाश्ते को हेल्दी और टेस्टी बनाना चाहते हैं, तो सेवई उपमा को बनाकर खा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं रेसिपी.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 06, 2025, 08:39 AM IST
Sevai Upma Recipe:  पूरे दिन एनर्जेटिक रहने के लिए सुबह का नाश्ता आपको रोजाना करना चाहिए कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए. अगर आप 10 मिनट में बनने वाला झटपट नाश्ता बनाना चाहते हैं, तो आपको आज कुछ रेसिपी के बारे में बताते हैं, जिसे आप घर पर 10 मिनट में तैयार कर सकते  हैं. हम बात कर रहे हैं टेस्टी और हेल्दी सेवई उपमा के बारे में, जो खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होती है. नोट कर लें इसी आसान सी रेसिपी.
 

सेवई उपमा बानने के लिए सामग्री

सेवई उपमा बानने के लिए आपको सेवई, तेल या घी, राई, उड़द दाल, करी पत्ते, प्याज,गाजर, हरी मटर, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, मसाले, नींबू का रस, हरा धनिया इन चीजों की जरूरत होती है.

सेवई उपमा बानने के लिए विधि

सेवई उपमा बानने के लिए सबसे पहले आपको एक पैन में तेल को डालना है और सेवई को सुनहरा होने तक अच्छे से भून लेना है और फिर प्लेट में निकाल कर रख देना है और  पैन में थोड़ा और तेल डालना है और उड़द दाल को भी अच्छे से भून लेना है. राई को भी डालना है करी पत्ते, कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डालकर सुनहरा होने तक सभी चीजों को अच्छे से पकाना है. कटी हुई गाजर और हरी मटर को भी ऊपर से डाल देना है. अदरक-लहसुन का पेस्ट, मसालों को डालकर अच्छे से भून लेना है. पानी डालकर आपको इसको थोड़ा सा उबालना है. भुनी हुई सेवई को आपको इसमें मिला देना है. धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक अब आपको अच्छे से पकाना है. पानी डालकर आपको फिर से थोड़ा सा और पका लेना है. अब आपका सेवई उपमा बनकर तैयार है इसके ऊपर से नींबू का रस और कटा हुआ हरा धनिया को डाल दें. इसको आप आसानी से बनाकर भी खा सकते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना पसंद होता है. 

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

