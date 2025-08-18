नाश्ते में हल्की भूख के लिए झटपट इस तरीके से तैयार करें टेस्टी मलाई पराठा, घर वाले करते रहेंगे तारीफ!
Malai Paratha Recipe:  नाश्ते में आपको रोजाना हेल्दी चीजों को खाना चाहिए. अगर आप हल्की भूख के लिए कुछ बनाना चाहते हैं, तो टेस्टी मलाई पराठा आपको बना लेना चाहिए. जानें इसकी आसान सी रेसिपी.

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 18, 2025, 07:26 AM IST
Malai Paratha Recipe:  नाश्ते में आपको हमेशा हेल्दी चीजें ही खानी चाहिए ताकि आपकी सेहत भी बनी रहे. सुबह-सुबह कई लोग नाश्ता नहीं बना पाते हैं, जिससे उनका पूरा दिन खराब हो जाता है. मलाई पराठा खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होता है. अगर आप हल्की भूख के लिए कुछ टेस्टी सी चीजों को खाना चाहते हैं, तो आप टेस्टी सा मलाई पराठा घर पर बनाकर खा सकते हैं.  अक्सर घरों में ब्रेकफास्ट के तौर पर पराठा बड़े चाव से खाते हैं, अगर आपको भी ये वाली रेसिपी नहीं आती हैं, तो आप झट से नोट कर लें बनाने की आसान रेसिपी, जिसको आप जल्दी में भी बना सकते हैं आइए आपको बताते हैं.
 

मलाई पराठा बनाने के लिए सामग्री
 
मलाई पराठा बनाने के लिए आपको दूध की मलाई, आटा, इलायची पाउडर, चीनी पाउडर, देसी घी, नमक इन चीजों की जरूरत होती है.
 

इसे भी पढ़ें: बच्चों के ब्रेकफास्ट को हेल्दी बनाने के लिए बनाएं मूंगलेट, इस रेसिपी से करें तैयार! 
 

 

मलाई पराठा बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बाउल लेना है और उसमें आटा डालें और फिर नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लें अब अच्छे से आटा गूंथ लें. सॉफ्ट होने तक इसको आपको करना है. एक बाउल में मलाई को डालें और अब इसमें चीनी पाउडर डालें और अच्छे से मिला दें. आटे की एक लोई लेकर इसको गोल-गोल बेल लें. चम्मच की मदद से मलाई-चीनी के पेस्ट को लोई के अंदर भर दें और फिर चारों तरफ से बंद करके फिर से गोल बेल लें. तवा लेना है इसमें देसी घी को डालकर गरम करना है. चारों ओर घी को फैला देना है. पराठा को आपको इसमें डालना है और घी को ऊपर से लगा देना है और इसको  पलट-पलटकर सेकना है. सुनहरा और क्रिस्पी होने तक आपको इसको पकाना है. पराठा प्लेट में निकाल लें. अब आपका टेस्टी मलाई पराठा बनकर तैयार है. 

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

Malai Paratha Recipeparatha recipe healthy

