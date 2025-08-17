कभी न कभी जरूर खाई होगी काले चने की सब्जी, लेकिन इस रेसिपी से बनती है बेहद स्वादिष्ट

Tasty Recipe of Kala Chana: भारत में चने की सब्जी लगभग हर घर में बनाई जाती है. सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या रात में डिनर, इस सब्जी को हर समय लोग खाना पसंद करते हैं. आमतौर पर इसे नॉर्मल रेसिपी के साथ बनाया जाता है, लेकिन कुछ खास मसालों और सही टेक्निक का इस्तेमाल करने से, इस सब्जी का टेस्टा दोगुना हो जाती है. इस खबर में हम आपको चने की सब्जी बनाने का ऐसा तरीका बताएंगे, जिससे सभी आपकी कुकिंग की तारीफ करने लगेंगे.
kale chane ki sabji recipe
चने की सब्जी की रेसिपी- सामग्री
चने की टेस्टी सब्जी बनाने बेहद आसान है. इसे बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है. इसके लिए रात भर भिगोया हुआ काले चने को प्रेशर कुकर में हल्दी और नमक डालकर उबाल लें. इसके मसाले के लिए प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च की जरूरत पड़ती है. वहीं सूखे मसाले में जीरा, धनिया पाउडर, गर्म मसाला, लाल मिर्च पाउडर की जरूरत पड़ती है.
चने की सब्जी का मसाला
चने की सब्जी का स्वाद उसके मसाले से आता है. इसलिए इसका मसाला तैयार करना बेहद जरूरी है. इसके लिए एक कढ़ाई में तेल या घी गर्म कर लें और उसमें जीरा, तेजपत्ता, प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर तब तक भूनें, जब तक यह सुनहरा न हो जाएं. इसके बाद इसमें टमाटर डालकर अच्छे से गलने दें. अब इसमें धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और नमक डाल दें. अब इसको तब तक भूनें तब तक इसका तेल ऊपर न आ जाए.
मसाले में चने को मिलाएं
अब उबले हुए चने को मसाले में डाल दें और हल्का-सा मैश कर दें. इससे ग्रेवी गाढ़ी होती है. अब सब्जी में उबाल आने दें. अगर आपको जरूरत महसूस हो तो इसमें पानी मिलाएं. 10 से 15 मिनट स्लो आंच पर पकने दें, जिससे मसाले और चना और मसाला एक-दूसरे से अच्छे से मिल जाए. आखिर में इसमें गर्म मसाला और मेथी डालकर ढक दें. आप इसे पराठा, पूरी, चपाती या भटूरे के साथ मजे से खा सकते हैं. वहीं कुछ लोग इसे चावल के साथ भी खाना पसंद करते हैं.
