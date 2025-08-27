पूजा-पाठ में भोग के लिए घर पर इस तरह से बनाएं टेस्टी मोतीचूर के लड्डू, जानें मिनटों में कैसे बनाएं?
Motichur Laddu Recipe: अगर आप पूजा-पाठ में भोग के लिए घर पर लड्डू को बनाना चाहते हैं, तो आप टेस्टी मोतीचूर के लड्डू को आसानी से बना सकते हैं. 

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 27, 2025, 01:45 PM IST
Motichur Laddu Recipe:  अक्सर हम सभी लोग पूजा-पाठ में चढ़ाने के लिए बाहर से मिठाईयों को लाना ही पसंद करते हैं. फेवरेट मिठाई देखते ही मुंह  पानी से भर जाता है और एक ही बार में कई सारी खा भी लेते हैं. मोतीचूर के लड्डू अधिकतर लोगों को खाना बड़ा ही पसंद होता है. पूजा-पाठ में प्रसाद के तौर पर भी ये काफी ज्यादा चढ़ाया जाता है. अगर आप  मार्केट से लाने की बजाय घर पर ही मोतीचूर के लड्डू को बनाते हैं, तो मजा ही आ जाएगा. आइए आपको बताते हैं जान लें आसानी से बनने वाली रेसिपी.
 

मोतीचूर लड्डू बनाने के लिए सामग्री

मोतीचूर लड्डू को बनाने के लिए बेसन, बेसन, फूड कलर, पानी, घी, इन चीजों की जरूरत होती है.

मोतीचूर लड्डू बनाने की विधि

मोतीचूर लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पैन में चीनी को डालना है और पानी को गरम कर लेना है. चाशनी को आपको तैयार कर लेना है. 3-4 मिनट तक चलते-चलते आपको इसको बनाना है. फूड कलर भी आपको इसमें मिला देना है. अब आपको एक बाउल में बेसन लेना है और इसमें पानी डालकर गाढ़ा घोल तैयार कर लेना है. अब आपको गैस पर पैन रखना है और इसमें घी को डालकर बेसन के घोल को डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इसको अच्छे से उबालना है. अब इसको निकालकर मिक्सी में पीस लेना है. बेसन के मिक्सचर को चाशनी में डालकर अच्छे से घूमाना है. 3-4 मिनट तक इसको उसी में छोड़ दें. गोल लड्डू का शेप देकर आपको बना लेना है. अब आपका लड्डू बनकर तैयार हैं. इसको आप मंदिर में भोग लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. खाने में ये काफी ज्यादा पसंद होता है. बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये खूब पसंद आएगी. ये कम समय में जल्दी बनकर तैयार भी हो जाएगा. 

;