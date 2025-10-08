Advertisement
स्पेशल ओकेजन में मेहमानों के लिए घर पर बनाएं ये टेस्टी मशरूम मंचूरियन, फटाफट नोट करें रेसिपी

Mushroom Manchurian Recipe:  घर पर मेहमानों के लिए वो ही बोरिंग सी चीजें हर बार बना देते हैं लेकिन आज आपको बताते हैं घर पर आप कैसे आसानी से टेस्टी मशरूम मंचूरियन को बना सकते हैं.

Oct 08, 2025
स्पेशल ओकेजन में मेहमानों के लिए घर पर बनाएं ये टेस्टी मशरूम मंचूरियन, फटाफट नोट करें रेसिपी

Mushroom Manchurian Recipe:   लंच, डिनर या स्पेशल ओकेजन में मेहमानों के लिए घर पर खाने का सबसे खास ध्यान रखा जाता है. कुछ लोग मेहमानो के लिए एक ही तरह का खाना बना देते हैं, जिसे खुद भी खाकर बोर हो जाते हैं, अगर आप खाने के शौकीन हैं और हर दिन कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो आप टेस्टी मशरूम मंचूरियन को आसानी से घर पर बना सकते हैं. अधिकतर लोग इस तरह का चाइनीज फूड होटलों में खाने जाते हैं आज आपको बताते हैं, कैसे आप आसानी से इस रेसिपी को घर पर बना सकते हैं. लंच, डिनर या फिर किसी स्पेशल ओकेजन में भी आप आसानी से बनाकर खा सकते हैं, आइए आपको बताते हैं आप भी नोट कर लें रेसिपी.
 

मशरूम मंचूरियन बनाने की सामग्री

मशरूम मंचूरियन को बनाने के लिए आपको कोर्न फ्लोर, मैदा, सोया सॉस, मशरूम, लहसुन का पेस्ट, मसाले, तेल, नमक इन चीजों की जरूरत होती है.
 

मशरूम मंचूरियन बनाने की विधि

मशरूम मंचूरियन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको मशरूम को अच्छे से पानी में डालकर धोना है और फिर इसको बीच से कट कर लेना है. एक कटोरे में मैदा, कोर्न फ्लोर को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है. अदरक-लहसुन, सोया सॉस, नमक, पानी इन चीजों को मिलाकर आपको इसका गाढ़ा घोल बना देना है.  घोल में मशरूम को डालकर मिला देना है अब आपको एक कढ़ाई लेनी है और फिर इसमें मशरूम को डालकर अच्छे से तल लेना है और फिर हल्का सुनहरा होने तक आपको इसको पकाना है. अब निकालने के बाद इसको पेपर नेपकिन पर रखें. 

 

अब आपको 1 कढ़ाई में तेल डालना है और फिर तेल, अदरक, लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और कटा हुआ प्याज इन चीजों को डालकर तेज आंच में इसको पकाना है. अब इसके ऊपर आपको सोया सॉस, टोमेटो केचप और चिली सॉस नमक और फिर मशरूम को भी डाल देना है. अब आपका मशरूम मंचूरियन बनकर तैयार है, ये बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद आएगा.
 

