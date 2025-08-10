बरसात में गरमा-गरमा बनाएं ये टेस्टी चीज पिठला, कोई नहीं बताएगा ये सीक्रेट रेसिपी!
बरसात में गरमा-गरमा बनाएं ये टेस्टी चीज पिठला, कोई नहीं बताएगा ये सीक्रेट रेसिपी!

Pithla Recipe:  आजकल खाने की कई तरह-तरह की रेसिपी आ गई है, जो आप घर पर भी आसानी से बनाकर खा सकते हैं. आज आपको बताते हैं कैसे आप महाराष्ट्र का एक पारंपरिक व्यंजन पिथला को बनाकर खा सकते हैं.

Aug 10, 2025
बरसात में गरमा-गरमा बनाएं ये टेस्टी चीज पिठला, कोई नहीं बताएगा ये सीक्रेट रेसिपी!

Pithla Recipe:  आजकल लोगों का खान-पान काफी ज्यादा बदल गया है, लोगों को बाहर की चीजों का खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. आज आपको एक खास डिश के बारे में बताते हैं, जिसको आप घर पर आसानी से बनाकर खा सकते हैं. ये महाराष्ट्र का एक पारंपरिक व्यंजन पिथला है, जो मसालेदार और स्वादिष्ट होता है. खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ-साथ ये आपकी हेल्थ पर भी काफी ज्यादा अच्छा असर डालती है. बरसात में अगर आप कुछ टेस्टी चीजों को खाना चाहते हैं, तो आप घर पर पिथला को आसानी से बनाकर खा सकते हैं. आपको भी कुछ अच्छा खाने की क्रेविंग हो रही है, तो आप इसको झटपट बनाकर खा सकते हैं. इसे ज्यादातर गांव में खाया जाता है लोग लंच और डिनर में इसको खाते हैं. अगर आप भी कुछ टेस्टी चीजों को घर पर बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप महाराष्ट्र का एक पारंपरिक व्यंजन पिथला को कुछ खास रेसिपी से बना सकते हैं. आपको आज ही इस रेसिपी को नोट कर लेना चाहिए. आइए आपको बताते हैं कैसे बनाएं.
 

पिठला बनाने की सामग्री

पिठला को बनाने के लिए आपको बेसन, पानी, जीरा, सरसों के दाने, हरी मिर्च,लहसुन, प्याज, टमाटर, हींग, नमक, हरा धनिया इन चीजों को चाहिए.
 

पिठला बनाने की विधि

पिठला को बनाने के लिए आपको एक बाउल में बेसन को घोल लेना है और इसमें  हल्दी, नमक और थोड़ी हींग को डालकर इसका एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेना है. अब आपको एक कढ़ाई गर्म करना है और इसमें अब सरसों के दाने को डालकर चटकने के लिए रख दें. इसमें अब आपको जीरा, हींग, हरी मिर्च और लहसुन को भी डाल देना है और फिर इसमें प्याज को डालकर हल्का सुनहरा होने तक इसको भून लेना है. अब इसमें आप बेसन के घोल को डाल दें. हल्की आंच पर इसको अब आपको गाढ़ा होने तक पकाना है. क्रीमी और स्मूथ होने तक आपको इसको अच्छे से पकाना है. अब बेसन पूरी तरह पक जाएगे फिर गैस को बंद कर दें और ऊपर से हरा धनिया डालकर इसको 5 मिनट तक के लिए ढककर रख दें. बरसात में अब आप गरमा-गरमा बनाकर खा सकते हैं. इसको आप रोटी और चावल के साथ में बनाकर खा सकते हैं.  

