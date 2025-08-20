पूरे दिन एक्टिव और एनर्जेटिक रहने के लिए मिनटों में बनाएं ये टेस्टी साबूदाना सलाद, नोट करें बनाने का तरीका!

Sabudana Salad Recipe: आपको खाने में ऐसी चीजों को खाना चाहिए, जो दिनभर आपको एक्टिव और एनर्जेटिक रखने में मदद करती है. टेस्टी साबूदाना सलाद आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. ये रेसिपी मिनटों में तैयार हो जाती है. इसको बनाने में भी अधिक समय नहीं लगता है. यह सलाद न सिर्फ टेस्टी होता है बल्कि एनर्जी भी आपको भरपूर मिलती है. अगर आपको भी कुछ हेल्दी और हल्का खाने का मन है, तो आप इसे आसानी से बनाकर खा सकते हैं. यह एक परफेक्ट रेसिपी है, जिसे आप कम समय में भी बना सकते हैं. इसको बनाने के लिए आपको अधिक चीजों की भी जरूरत नहीं होती हैं. आइए आपको बताते हैं.



साबूदाना सलाद बनाने के लिए सामग्री

साबूदाना सलाद बनाने के लिए आपको साबूदाना, खीरा, टमाटर,मूंगफली, हरा धनिया, हरी मिर्च, नींबू का रस, सेंधा नमक, अनार के दाने इन चीजों की जरूरत होती है.

साबूदाना सलाद बनाने की विधि

साबूदाना सलाद बनाने के लिए साबूदाना को 5 घंटे तक भिगोकर रख दें और फिर आपको एक पैन लेना है और इसमें मूंगफली को हल्का भून लेना है और एक बाउल लेना है उसमें भीगा हुआ साबूदाना, खीरा, टमाटर, मूंगफली, हरी मिर्च और हरा धनिया को अच्छे से मिक्स कर लेना है. इसमें ऊपर से अब आपको सेंधा नमक और नींबू का रस डालकर मिला देना है. अनार के दाने ऊपर से डालकर इसमें अच्छे से गार्निश कर लेना है. अब आपका टेस्टी साबूदाना सलाद बनकर तैयार है, इसको आप आसानी से बनाकर खा सकते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद भी आएगा. एक बार खाने के बाद बार-बार खाना पसंद करेंगे आप चाहे तो रोजाना भी इसको बनाकर खा सकते हैं. ये काफी ज्यादा हेल्दी होता है. अगर आपके पास नाश्ता बनाने का समय नहीं है, तो आप इसको कम समय में झटपट बनाकर जल्दी से खा सकते हैं.