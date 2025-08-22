शाम की हल्की भूख को शांत करने के लिए बनाएं टेस्टी सूजी के अप्पे, मिनटों में सीख लें बनाने का तरीका!
शाम की हल्की भूख को शांत करने के लिए बनाएं टेस्टी सूजी के अप्पे, मिनटों में सीख लें बनाने का तरीका!

Suji Appe Recipe:  शाम होते-होते हल्की-फुल्की भूख लगना शुरू हो जाती है अगर आप भी कुछ झटपट बनने वाली चीजों को खाना चाहते हैं,तो आसानी से टेस्टी सूजी के अप्पे मिनटों में आप बना सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 22, 2025, 11:18 AM IST
Suji Appe Recipe:  शाम की भूख काफी ज्यादा लगने लगती हैं और ऐसे में कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या खाएं,जो आपकी हेल्थ और टेस्ट के लिए बेहतर हो. अगर आप जल्दी में बनने वाली रेसिपी को खोज रहे हैं, तो आपको बताते हैं आप कैसे आसानी से घर पर ही मिनटों में  टेस्टी सूजी के अप्पे बनाकर तैयार कर सकते हैं. अगर आप अपने बढ़ते वजन को घटाना चाहते हैं, तो ये डिश आपके लिए एकदम बेस्ट है. बिना तला-भुना कुछ हेल्दी अगर आप खाना चाहते हैं, तो ये डिश आपके लिए एकदम बेस्ट रहेगी. इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है. आइए आपको बताते हैं इसकी रेसिपी. 
 

सूजी अप्पे बनाने के लिए सामग्री

सूजी अप्पे बनाने के लिए आपको सूजी, दही, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, फ्रोजन मटर, हरी मिर्च, अदरक, नमक, पानी, हरा धनिया, बेकिंग सोडा, तेल इन चीजों की जरूरत होगी.
 

सूजी अप्पे बनाने की विधि

सूजी अप्पे बनाने के लिए आपको सूजी और दही को 1 बाउल में निकाल लेना है और अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से मिला देना है. गाढ़ा घोल अब आपको तैयार कर लेना है. इसमें अब आपको प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, मटर, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया और नमक को डालकर अच्छे से फिर से मिला देना है. बेकिंग सोडा को डालकर मिक्स कर लेना है, ऐसा करने से अप्पे फूले हुए और नरम बनेंगे. अब आपको अप्पे पैन लेना है और उसमें खांचे में थोड़ा-थोड़ा तेल डालकर घोल को डाल देना है. धीमी आंच पर 2-3 मिनट तक आपको अच्छे से पकाना है. इसको अब आपको सुनहरा होने तक अच्छे से पकाना है. 2-3 मिनट तक आपको पलट-पलट के पकाना है. ब्राउन और क्रिस्पी हो जाएं, तो आपको इसको निकाल लेना है. अब आपके सूजी अप्पे बनकर एकदम तैयार हैं इसको आप हरी धनिया चटनी, टमाटर सॉस के साथ चटकारे ले लेकर खा सकते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद आएगा.

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

