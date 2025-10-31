Advertisement
दिन पर दिन पतली होती जा रही है आइब्रो? भौंहे घनी करने के लिए अपना सकते हैं ये रामबाण तरीके!

Thicker Darker Eyebrows Naturally Tips:  खूबसूरत दिखना हर महिला चाहती है अगर आप भी पतली आइब्रो से परेशान हैं, तो आइए आपको बताते हैं इसको आप घना कैसे कर सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 31, 2025, 03:08 PM IST
Thicker Darker Eyebrows Naturally Tips:  महिलाएं अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कई तरह-तरह की चीजों को अपने चेहरे पर लगाती हैं. कुछ महिलाओं की आइब्रो काफी ज्यादा पतली नजर आती हैं, जिससे काफी ज्यादा परेशान भी रहती हैं काफी कुछ करने के बाद भी जल्दी से नतीजा नहीं दिकता है. आंखों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अगर आप पतली-पतली आइब्रो से छुटकारा पाकर मोटा-घना करना चाहते हैं, तो कुछ घरेलू चीजों का आप इस्तेमाल कर सकती हैं.  अगर आप कुछ देसी उपाय को अपनाते हैं, तो मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं होगा, आइए आपको बताते हैं.
 

आइब्रो को घना कैसे बनाएं?
 

1. नारियल तेल

नारियल तेल आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. नारियल तेल में कई तरह के फैटी एसिड और विटामिन्स होते हैं, जो आइब्रो के बालों को घना करने में मदद करेगी. आपको रात में सोने से पहले इस तेल को आइब्रो पर लगाना चाहिए.
 

2. प्याज का रस

अगर आप अपनी आइब्रो के बालों को घना करना चाहते हैं, तो आप प्याज का रस भी लगा सकते हैं. ये आपकी भौंहे को मोटा करने के लिए मददगार साबित होगा.
 

3. मेथी के बीज का रस

आपको बता दें अगर आप आइब्रो के बालों को घना करना चाहते हैं, तो आप मेथी के बीज का रस भी लगा सकते हैं. ये आपकी आइब्रो को हेल्दी रखने में मददगार साबित होता है.
 

4. एलोवेरा जेल 

 एलोवेरा जेल आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप आइब्रो के बालों को घना करना चाहते है, तो सोने से पहले सोना इसको लगाकर सो सकते हैं.
 

5. कैस्टर ऑयल 

कैस्टर ऑयल से आइब्रो की मसाज अगर आप करते हैं, तो आपकी आइब्रो हेल्दी हो जाएगी. आंखों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए भी ये मददगार होगी.
 

