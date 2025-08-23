रात की बची हुई रोटियों से झटपट बनाएं ये ईजी और सुपर टेस्टी ब्रेकफास्ट, खाते ही बोलेंगे वाह क्या बात है!
रात की बची हुई रोटियों से झटपट बनाएं ये ईजी और सुपर टेस्टी ब्रेकफास्ट, खाते ही बोलेंगे वाह क्या बात है!

Leftover Roti Breakfast Recipe:  कई बार रात में रोटियां बच जाती है, जिसे लोग फेंक देते हैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको आज बताते हैं कि रात की बची हुई रोटियों से झटपट ईजी और सुपर टेस्टी ब्रेकफास्ट को आप कैसे बना सकते हैं?

 

Aug 23, 2025
Leftover Roti Breakfast Recipe:  रात में अधिकतर लोगों को रोटियां खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. काफी बार रात के समय रोटियां बच भी जाती है. अक्सर लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, तो आपको तुरंत रूक जाना चाहिए. अगर आप भी फेंकने से बचना चाहते हैं, तो आज आपको बताते हैं कैसे आप आसानी से रात की बची हुई रोटियों से झटपट ईजी और सुपर टेस्टी ब्रेकफास्ट को आसानी से आप घर पर बना सकते हैं आइए आपको बताते हैं. इन चीजों को बनाना काफी ज्यादा आसान होता है इसको बनाने में आपको अधिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी.
 

बची हुई रोटियों से ईजी और सुपर टेस्टी ब्रेकफास्ट
 

1. रोटी उपमा 

रोटी उपमा आप आसानी से घर पर बना सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. इसको आप कई सारी सब्जियों को लेकर आसानी से बना सकते हैं. बची हुई रोटियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर आप इसको आसानी से बना सकते हैं.
 

2. रोटी का चीला 

रात की बची हुई रोटी से आप चीला भी बना सकते हैं. इसको आपको बेसन में लपेट कर रोटी पैन में डालें और फिर गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक आपको इसको अच्छे से सेंक लेना है. अब आपका रोटी का चीला बनकर तैयार है.
 

3. रोटी पिज़्ज़ा 

रात की बची हुई रोटी से आप रोटी पिज़्ज़ा को आसानी से बनाकर खा सकते हैं. इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद आएगा. रोटी पर पिज्जा सॉस लगा लेना है और फिर प्याज, ऑलिव, कॉर्न और पनीर के टुकड़े को ऊपर से डालकर इसको अच्छे से सेंक लेना है.
 

इसे भी पढ़ें: शाम की हल्की भूख को शांत करने के लिए बनाएं टेस्टी सूजी के अप्पे, जानें रेसिपी 

 

4. रोटी सैंडविच

अगर आप बची हुई रोटी से रोटी सैंडविच बनाते हैं, तो खाने में बेहद ही टेस्टी होगा और अपनी सभी पसंदीदा सब्जियों को भून  कर आपको  पैन पर बटर डालकर आपको इसको अपने हिसाब से बना लेना है.

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

