रात की बची हुई रोटियों से झटपट बनाएं ये ईजी और सुपर टेस्टी ब्रेकफास्ट, खाते ही बोलेंगे वाह क्या बात है!

Leftover Roti Breakfast Recipe: रात में अधिकतर लोगों को रोटियां खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. काफी बार रात के समय रोटियां बच भी जाती है. अक्सर लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, तो आपको तुरंत रूक जाना चाहिए. अगर आप भी फेंकने से बचना चाहते हैं, तो आज आपको बताते हैं कैसे आप आसानी से रात की बची हुई रोटियों से झटपट ईजी और सुपर टेस्टी ब्रेकफास्ट को आसानी से आप घर पर बना सकते हैं आइए आपको बताते हैं. इन चीजों को बनाना काफी ज्यादा आसान होता है इसको बनाने में आपको अधिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी.



बची हुई रोटियों से ईजी और सुपर टेस्टी ब्रेकफास्ट



1. रोटी उपमा

रोटी उपमा आप आसानी से घर पर बना सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. इसको आप कई सारी सब्जियों को लेकर आसानी से बना सकते हैं. बची हुई रोटियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर आप इसको आसानी से बना सकते हैं.



2. रोटी का चीला

रात की बची हुई रोटी से आप चीला भी बना सकते हैं. इसको आपको बेसन में लपेट कर रोटी पैन में डालें और फिर गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक आपको इसको अच्छे से सेंक लेना है. अब आपका रोटी का चीला बनकर तैयार है.



3. रोटी पिज़्ज़ा

रात की बची हुई रोटी से आप रोटी पिज़्ज़ा को आसानी से बनाकर खा सकते हैं. इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद आएगा. रोटी पर पिज्जा सॉस लगा लेना है और फिर प्याज, ऑलिव, कॉर्न और पनीर के टुकड़े को ऊपर से डालकर इसको अच्छे से सेंक लेना है.



4. रोटी सैंडविच

अगर आप बची हुई रोटी से रोटी सैंडविच बनाते हैं, तो खाने में बेहद ही टेस्टी होगा और अपनी सभी पसंदीदा सब्जियों को भून कर आपको पैन पर बटर डालकर आपको इसको अपने हिसाब से बना लेना है.