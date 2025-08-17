बिना क्रीम और मलाई के घर पर इस तरीके से इंस्टेंट बनाएं सफेद मक्खन, कोई नहीं बताएंगा ये सीक्रेट ट्रिक!

How To Make White Butter: गर्मागरम पराठे के साथ में सफेद मक्खन खाना लोगों को बेहद ही पसंद होता है. कान्हा के भोग के लिए सफेद मक्खन का इस्तेमाल किया जाता है. कुछ लोग बाहर से लेकर खाते हैं और कुछ लोग सफेद मक्खन घर पर बनाते हैं लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि बिना क्रीम और मलाई के घर पर हम कैसे सफेद मक्खन को बना सकते हैं. होटल और ढ़ाबे पर सफेद मक्खन के साथ पराठे काफी ज्यादा खाएं जाते हैं, जिसे लोग घर पर बनाने की सोचते हैं. अगर आप भी बिना क्रीम और मलाई के घर पर सफेद मक्खन को आसानी से बनाना चाहते हैं, तो आज आपको सीक्रेट तरीका बताते हैं, जिसकी मदद से आप बना सकते हैं. आइए जानते हैं.



इंस्टेंट मक्खन बनाने की चीजें

इंस्टेंट मक्खन को बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ चीजों की जरूरत नहीं होती है. आपको केवल 2 चीजों की जरूरत होती है. आपको 1 कप मेल्टेड देसी घी, और बर्फ के टुकड़े इनकी जरूरत होती है.

इंस्टेंट मक्खन बनाने की सीक्रेट ट्रिक

इंस्टेंट मक्खन बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बाउल में देसी घी को डालना है और उसमें 4-5 बर्फ के टुकड़े को भी डालना है और इसको ठंडा कर लें. अब आपको घी को 3-4 मिनट तक फेंटे और इसका कलर चेंज होने लगेगा और लगातार इसको मिक्स करते रहना है. अब आप देखेंगे की इसका कलर चेंज हो गया है और ये सफेद होने लगा है. बर्फ के टुकड़े को डालकर घिसने से ये मक्खन जैसा हो जाएगा ये एकदम टाइट भी रहेगा और मेल्ट भी आसानी से नहीं होगा. अब आपका इंस्टेंट सफेद मक्खन बनकर तैयार है. इसको आप इंस्टेंट खाने के लिए तैयार कर सकते हैं. कभी भी इसको आप जल्दी में आसानी से बना सकते हैं. बच्चों और बड़ों दोनों को आप इस मक्खन को दे सकते हैं आपकी जमकर तारीफे भी होंगी.