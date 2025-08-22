घर की छत पर कैसे बनाएं वूडेन शेड? जहां धूप और बारिश से सुकून पा सकते हैं आप
घर की छत पर वूडेन शेड बनाना न सिर्फ आपके घर को नया रूप देता है बल्कि परिवार के लिए एक कंफर्टेबल स्पेप भी तैयार करता है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 22, 2025, 10:03 AM IST
Wooden Shade at Roof: आजकल लोग अपनी घर की छत को सिर्फ कपड़े सुखाने या स्टोर करने की जगह न मानकर, उसे रिलैक्सेशन स्पेस के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं. छत पर अगर एक खूबसूरत वूडेन शेड बना दिया जाए तो ये न सिर्फ मौसम से सेफ्टी देता है बल्कि परिवार और दोस्तों के साथ बैठने का एक शानदार कॉर्नर भी बन जाता है. धूप और बारिश से बचाव के साथ यह घर की खूबसूरती को भी बढ़ाता है. आइए जानते हैं, घर की छत पर वूडेन शेड बनाने का आसान तरीका और खास बातें.

कैसे बनाएं वूडेन शेड?

1. सही जगह और डिजाइन चुनें
वूडेन शेड बनाने से पहले छत पर ऐसी जगह चुनें जहां से धूप और हवा दोनों अच्छे से मिल सके. शेड का डिजाइन आपके घर के आर्किटेक्चर और जरूरत के हिसाब से होना चाहिए. आप चाहें तो ओपन शेड (खुला) या सेमी-क्लोज्ड शेड (आधा बंद) का सेलेक्शन कर सकते हैं.

2. लकड़ी का चुनाव
मजबूत और टिकाऊ लकड़ी का सेलेक्शन करना बहुत जरूरी है. आमतौर पर टीक वुड, सागौन या पाइन वुड शेड के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है. ये न सिर्फ मौसम को झेल लेती है बल्कि लंबे समय तक खराब भी नहीं होती.

3. स्ट्रक्चर और इंस्टॉलेशन
वूडेन शेड बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ी के खंभों को मजबूती से फिक्स किया जाता है. इसके ऊपर बीम और प्लैंक्स लगाए जाते हैं. चाहें तो बीच में थोड़ी जगह छोड़कर डिजाइनर पैटर्न बना सकते हैं, ताकि हल्की-फुल्की धूप और हवा अंदर आ सके. शेड को और मजबूत बनाने के लिए मेटल फिटिंग्स का सहारा लिया जा सकता है.

4. कवरिंग और सजावट
अगर आप चाहते हैं कि बारिश का पानी अंदर न आए तो वूडेन शेड के ऊपर पॉलीकार्बोनेट शीट या टाइल्स लगाई जा सकती हैं. वहीं अगर सिर्फ धूप से बचाव चाहिए तो ओपन स्लैट डिजाइन काफी अच्छा रहता है. सजावट के लिए शेड पर हैंगिंग पॉट्स, लाइट्स या वॉल पेंटिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं.

5. देखभाल और मेंटेनेंस
लकड़ी का शेड सुंदर दिखे इसके लिए वक्त-वक्त पर पॉलिश या वार्निश कराना जरूरी है. इससे ये नमी और धूप दोनों से सेफ रहेगा. साथ ही, बारिश के मौसम में इसे ज्यादा पानी से बचाना चाहिए ताकि लकड़ी जल्दी खराब न हो.

