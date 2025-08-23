कमाई कम है फिर भी जी सकते हैं खुशहाल जिंदगी, अगर ऐसे करेंगे खर्च को मैनेज
कमाई कम है फिर भी जी सकते हैं खुशहाल जिंदगी, अगर ऐसे करेंगे खर्च को मैनेज

खुशहाल जिंदगी सिर्फ पैसों के नंबर पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि आपकी प्लानिंग और खर्चों की समझदारी पर भी निर्भर करता है. इसलिए सोच-समझकर एक्सपेंसेज को मैनेज करें.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 23, 2025, 09:52 AM IST
How to Manage Expenses: आज के समय में बढ़ती महंगाई और लिमिटेड इनकम के बीच खुशहाल जिंदगी जीना आसान नहीं लगता. अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा कमाई होगी तभी जिंदगी कंफर्टेबल और स्ट्रेस फ्री बन पाएगी. लेकिन सच्चाई ये है कि सही फाइनेंशियल प्लानिंग और एक्सपेंसेज को समझदारी से मैनेज करके कम आय में भी खुशहाल जिंदगी जी जा सकती है.

कम इनकम में कैसे रहेंगे खुश?

1. बजट बनाना है सबसे जरूरी
कम इनकम में सबसे पहले जरूरी है कि आप हर महीने का बजट बनाएं. अपनी इनकम और खर्चों को लिख लें और देखें कि किन चीजों पर सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है. फालतू खर्चों जैसे बार-बार बाहर खाना, बेवजह की शॉपिंग या महंगे सब्सक्रिप्शन को कम करें.

2. जरूरत और चाहत में फर्क समझें
अक्सर हम चाहत को जरूरत समझकर खर्च कर देते हैं. जैसे नए गैजेट्स, महंगे कपड़े या बार-बार कैब लेना. अगर कमाई सीमित है तो सबसे पहले जरूरी चीजों पर ही खर्च करें. चाहत को पूरा करने के लिए पहले बचत करना सीखें.

3. सेविंग को प्रायोरिटी दें
कमाई कम हो तो बचत करना और भी जरूरी हो जाता है. आप चाहे जितना भी कमाते हों, हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 10-15% सेविंग में डालें. ये पैसा इमरजेंसी में काम आएगा और आपको उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

4. कर्ज से बचें
कम सैलरी में कर्ज लेना आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को और बिगाड़ सकता है. कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम या न करें और अगर कर्ज लेना पड़े तो उसकी ईएमआई अपनी इनकम का 20-25% से ज्यादा न हो.

5. समझदारी से शॉपिंग करें
ऑफर्स, डिस्काउंट और बल्क शॉपिंग से आप काफी पैसा बचा सकते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग में कीमतों की तुलना करें और सिर्फ वही चीज लें जिसकी सच में जरूरत हो.

6. हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं
फालतू खर्चों से बचने का एक तरीका यह भी है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं. ज्यादा बाहर का जंक फूड खाने से न सिर्फ खर्च बढ़ता है बल्कि सेहत पर भी असर पड़ता है. घर का बना खाना खाएं और फिट रहें, इससे मेडिकल खर्च भी कम होगा.

7. एक्सट्रा इनकम का सोर्स खोजें
आज के डिजिटल जमाने में साइड इनकम करना मुश्किल नहीं है. आप फ्रीलांसिंग, ट्यूशन, ऑनलाइन काम या छोटे बिज़नेस से एक्सट्रा कमाई कर सकते हैं.

