जल्द करोड़पति बनने के लिए करें ये काम, रात को सोने से पहले उठने के बाद ऐसे करें मेनिफेस्ट!

अमीर बनना हर किसी की चाहत होती है. आज के समय में भला ऐसा कौन सा इंसान होगा जो पैसा कमाना नहीं चाहता है. पैसा कमाने के लिए इंसान काफी मेहनत करते हैं. अगर आप 1 करोड़ रुपये मेनिफेस्ट कर रहे हैं तो इसके लिए केवल सोचना नहीं है बल्कि आपको अपनी आदत में कुछ बदलाव करना होगा. इन बदलाव को करने से आपकी करोड़पति बनने की इच्छा पूरी हो सकती है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच मितेश खत्री ने एक पॉडकास्ट में 1 करोड़ रुपये मेनिफेस्ट करने का सही रुटीन बताया है.

सुबह उठते ही करें धन्यवाद

लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच के अनुसार सुबह उठते ही इंसान को 10 चीजों का थैंक यू करना चाहिए. कुछ लोग लिस्ट बना लें लेते हैं फिर सुबह उठते ही धन्यवाद करते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. आप सुबह उठें और आपके दिमाग में जो आ रहा है या सामने दिख रहा है उसका धन्यवाद करें.

मैजिक वॉटर

सुबह उठकर धन्यवाद करने के बाद मैजिक वॉटर का सेवन करें. आपके जेहन में सवाल आ रहा होगा कि भला मैजिक वॉटर क्या है. यह एक पानी की बोतल वाली टेक्निक है. इसके लिए रात को सोने से पहले पानी की एक बोतल पर लिख दें आपको क्या चाहिए. सुबह उठने के बाद इस बोलत का पानी पी लें.

विजन बोर्ड

सुबह उठकर विजन बोर्ड देखें और पॉजिटिव एफर्मेशन्स को पढ़ें. इससे आप अंदर से पॉजिटिविटी महसूस करेंगे आपका दिन अच्छा जाएगा.

दिन में क्या करें

दिन के समय अगर आपके शब्द से कोई नेगेटिव शब्द निकलता है तो कैंसिल-कैंसिल बोलने की आदत डालें. लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जिसपर आप अधिक ध्यान देंगे वहीं आपकी तरफ ज्यादा आकर्षित होगा. ऐसे में आप कई बार अनजाने में नेगेटिविटी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं.

सोने से पहले क्या करें

रात को सोने से पहले 9 से 10 बजे एफर्मेशन्स पढ़ें. इससे आप सुबह उठते समय पॉजिटिव महसूस करेंगे.

