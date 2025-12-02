Advertisement
trendingNow13026816
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सर्दियों में ही क्यों होती है AQI की चिंता, गर्मियों में क्यों नहीं; कैसे चेक करते हैं और कौन सा लेवल है खतरनाक? जानिए सब कुछ

किसी भी शहर की वायु की गुणवत्ता के बारे में AQI से पता चलता है. आइए जानते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैसे मापते हैं. AQI का कौन सा लेवल खतरनाक होता है. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 02, 2025, 10:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में ही क्यों होती है AQI की चिंता, गर्मियों में क्यों नहीं; कैसे चेक करते हैं और कौन सा लेवल है खतरनाक? जानिए सब कुछ

दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बारे में AQI से पता चलता है. एयर क्वालिटी इंडेक्स से पता चलता है कि हवा कितनी साफ और कितनी खराब है. किसी भी शहर के AQI जानने के लिए विभिन्न प्रकार प्रदूषकों को देखा जाता है. आइए जानते हैं कैसे AQI को मापते हैं.

AQI कैसे मापते हैं?
AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स को 6 मुख्य वायु प्रदूषकों- PM 2.5, PM 10, ओजोन O3, कार्बन, मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइज NO2 की सांद्रता को मापकर मापा जाता है. इन प्रदूषकों को स्वचालित सेंसर और निगरानी स्टेशन का उपयोग करके मापा जाता है.

शहर में हवा में इन प्रदूषकों के लेवल को मापने के लिए विशेष डिवाइस और निगरानी स्टेशन लगाए जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

PM 2.5 और PM 10 इन कणों को माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है. PM2.5 माइक्रोन से कम व्यास और PM 10, 10 माइक्रोन से कम व्यास वाले कण होते हैं. AQI का मान 0 से 500 तक होता है. PM 2.5 बहुत छोटे कण होते हैं जो सांस के साथ फेफड़ों में जा सकते हैं, जो कि लंग्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

AQI कैसे मापा जाता है
AQI की गणना हवा में मौजूद प्रदूषकों की मात्रा को मापकर की जाती है. हर प्रदूषक के लिए एक मानक तय होता है, उसी के अनुसार AQI को स्कोर दिया जाता है.

AQI का कौन सा लेवल है खतरनाक
अलग-अलग देशों में AQI मापने का तरीका अलग-अलग होता है. भारत में AQI 0 से 500 के बीच होता है. 0-50 अच्छी हवा होती है. 400 से ऊपर गंभीर प्रदूषण माना जाता है.

कितना AQI सेहत के लिए होता है खतरनाक
वायु की गुणवत्ता AQI के द्वारा मापी जाती हैं. AQI में हवा में शून्य 50 के बीच गुड होता है. 51-100 के बीच मॉडरेट, 101-150 के बीच अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स, 151-200 के बीच अनहेल्दी, 201-300 के बीच बेहद अनहेल्दी यानी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली और 301-500 के बीच हजारडस यानी जोखिम भरा माना जाता है.

गर्मियों में क्यों नहीं बढ़ता AQI  

है. गर्मियों के मौसम में दिल्ली-एनसीआर में AQI का कम रहता है. वहीं सर्दियों के मौसम में AQI बढ़ जाता है. गर्मियों के मौसम हवा चलती है जिस वजह से हवा साफ और शुद्ध रहती है. वहीं सर्दियों के मौसम हवा कम चलती है वहीं दिल्ली के आसपास के राज्यों में फसल जलाई जाती है वहीं दिवाली के आसपास पटाखें जलाए जाते हैं जिस वजह से सर्दियों के मौसम में हवा जहरीली हो जाती है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

किसी गैस चेंबर से कम नहीं दिल्ली-NCR की हवा, जानें क्या होता है AQI? 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

AQIhealth tips

Trending news

आम आदमी पार्टी ने गोवा में लगाए 800 हेल्थ कैंप, पंचायती चुनाव से पहले 'आप' का मॉडल
Aam Admi Party Goa
आम आदमी पार्टी ने गोवा में लगाए 800 हेल्थ कैंप, पंचायती चुनाव से पहले 'आप' का मॉडल
5 दिसंबर तक ही पोर्टल पर डालनी होंगी वक्फ प्रॉपर्टीज की जानकारी, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
Waqf properties
5 दिसंबर तक ही पोर्टल पर डालनी होंगी वक्फ प्रॉपर्टीज की जानकारी, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
ट्रेड, मजदूर, दोस्ती...कूटनीति की थाली में पुतिन के आगे क्या होगा समझौतों का मेन्यू?
putin india visit
ट्रेड, मजदूर, दोस्ती...कूटनीति की थाली में पुतिन के आगे क्या होगा समझौतों का मेन्यू?
'एक भगवान शराब पीने वालों के लिए और एक...', हिंदू देवी-देवताओं पर बोले CM रेड्डी
Revanth Reddy
'एक भगवान शराब पीने वालों के लिए और एक...', हिंदू देवी-देवताओं पर बोले CM रेड्डी
पश्चिम बंगाल के सांसदों ने SIR के मुद्दे पर ममता, राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा
SIR issue
पश्चिम बंगाल के सांसदों ने SIR के मुद्दे पर ममता, राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा
उत्तर भारत में कोल्ड वेव की दस्तक, कंपकंपाती ठंड बढ़ाएगी मुसीबत
Weather
उत्तर भारत में कोल्ड वेव की दस्तक, कंपकंपाती ठंड बढ़ाएगी मुसीबत
नाराजगी के साथ विपक्ष मांग पर अड़ा था, चुनाव सुधार पर कब होगी चर्चा; सरकार ने बताया
Winter Session
नाराजगी के साथ विपक्ष मांग पर अड़ा था, चुनाव सुधार पर कब होगी चर्चा; सरकार ने बताया
CBI को झटका, पूर्व गृहमंत्री की बेटी के किडनैपिंग केस में जिसे पकड़ा, वो हो गया रिहा
Mufti Sayeed
CBI को झटका, पूर्व गृहमंत्री की बेटी के किडनैपिंग केस में जिसे पकड़ा, वो हो गया रिहा
नोटबंदी में अफसरों की नाक के नीचे पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों ने की थी जमकर धांधली
2016 demonetisation
नोटबंदी में अफसरों की नाक के नीचे पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों ने की थी जमकर धांधली
Assam Polygamy Ban: दो बीवियां रखी तो खैर नहीं... जानें असम में कितना आम पॉलीगैमी
assam polygamy ban
Assam Polygamy Ban: दो बीवियां रखी तो खैर नहीं... जानें असम में कितना आम पॉलीगैमी