सर्दियों में ही क्यों होती है AQI की चिंता, गर्मियों में क्यों नहीं; कैसे चेक करते हैं और कौन सा लेवल है खतरनाक? जानिए सब कुछ

दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बारे में AQI से पता चलता है. एयर क्वालिटी इंडेक्स से पता चलता है कि हवा कितनी साफ और कितनी खराब है. किसी भी शहर के AQI जानने के लिए विभिन्न प्रकार प्रदूषकों को देखा जाता है. आइए जानते हैं कैसे AQI को मापते हैं.

AQI कैसे मापते हैं?

AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स को 6 मुख्य वायु प्रदूषकों- PM 2.5, PM 10, ओजोन O3, कार्बन, मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइज NO2 की सांद्रता को मापकर मापा जाता है. इन प्रदूषकों को स्वचालित सेंसर और निगरानी स्टेशन का उपयोग करके मापा जाता है.

शहर में हवा में इन प्रदूषकों के लेवल को मापने के लिए विशेष डिवाइस और निगरानी स्टेशन लगाए जाते हैं.

PM 2.5 और PM 10 इन कणों को माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है. PM2.5 माइक्रोन से कम व्यास और PM 10, 10 माइक्रोन से कम व्यास वाले कण होते हैं. AQI का मान 0 से 500 तक होता है. PM 2.5 बहुत छोटे कण होते हैं जो सांस के साथ फेफड़ों में जा सकते हैं, जो कि लंग्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

AQI कैसे मापा जाता है

AQI की गणना हवा में मौजूद प्रदूषकों की मात्रा को मापकर की जाती है. हर प्रदूषक के लिए एक मानक तय होता है, उसी के अनुसार AQI को स्कोर दिया जाता है.

AQI का कौन सा लेवल है खतरनाक

अलग-अलग देशों में AQI मापने का तरीका अलग-अलग होता है. भारत में AQI 0 से 500 के बीच होता है. 0-50 अच्छी हवा होती है. 400 से ऊपर गंभीर प्रदूषण माना जाता है.

कितना AQI सेहत के लिए होता है खतरनाक

वायु की गुणवत्ता AQI के द्वारा मापी जाती हैं. AQI में हवा में शून्य 50 के बीच गुड होता है. 51-100 के बीच मॉडरेट, 101-150 के बीच अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स, 151-200 के बीच अनहेल्दी, 201-300 के बीच बेहद अनहेल्दी यानी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली और 301-500 के बीच हजारडस यानी जोखिम भरा माना जाता है.

गर्मियों में क्यों नहीं बढ़ता AQI

है. गर्मियों के मौसम में दिल्ली-एनसीआर में AQI का कम रहता है. वहीं सर्दियों के मौसम में AQI बढ़ जाता है. गर्मियों के मौसम हवा चलती है जिस वजह से हवा साफ और शुद्ध रहती है. वहीं सर्दियों के मौसम हवा कम चलती है वहीं दिल्ली के आसपास के राज्यों में फसल जलाई जाती है वहीं दिवाली के आसपास पटाखें जलाए जाते हैं जिस वजह से सर्दियों के मौसम में हवा जहरीली हो जाती है.

