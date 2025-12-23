सर्दियों में नारियल तेल जमने की समस्या से हैं परेशान? इन 3 देसी जुगाड़ से चुटकियों में पिघल जाएगा

How To Melt Coconut Oil: नारियल तेल का इस्तेमाल अधिकतर लोग करते ही हैं ये आपकी त्वचा और बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है अगर आप सर्दियों में नारियल तेल जमने की समस्या से परेशान हैं, तो आइए आपको बताते हैं आप इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं.
How To Melt Coconut Oil: नारियल तेल त्वचा और बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और नारियल तेल जमने भी लगता है, जिसको पिघलाना काफी ज्यादा मुश्किल भी हो जाता है. अधिकतर लोग तो केवल बोतल ही पीटते रह जाते हैं. इस मौसम में अक्सर लोगों को कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है. इस मौसम में इस तेल को बोतल से निकालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. लोग काफी सारे तरीकों से अपनाकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं अगर आप भी सर्दियों में नारियल तेल जमने की समस्या से हैं परेशान हैं और इससे आसानी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं, इससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं. नारियल का इस्तेमाल ठंड में अधिकतर लोग करना पसंद करते हैं.
नारियल तेल पिघलाने के तरीके
1. गर्म पानी
अगर आप नारियल तेल को आसानी से पिघलाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको एक गिलास लेना है और फिर नारियल तेल की बोतल को उसमें डाल देना है और कुछ समय के लिए रख लेना है. आपको ये ध्यान रखना होगा कि पानी काफी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, पानी को आपको हमेशा मीडियम में ही रखना चाहिए.
2. गर्म कपड़ा
गर्म कपड़े का इस्तेमाल करके भी आप इसको आसानी से पिघला सकते हैं. गर्म कपड़े के बीच में आपको नारियल तेल की बोतल को अंदर की तरफ अच्छे से रख देना है इससे पिघलाना शुरू हो जाएगा. ये देसी नुस्खा काफी ज्यादा आसान है इसमें आप 15 मिनट तक के लिए रख सकते हैं और फिर कटोरी में निकालकर बालों और स्किन पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.
3. हेयर ड्रायर
आप हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करके भी नारियल तेल की बोतल से जमे तेल को आसानी से पिघला सकते हैं. बोतल को ब्लो कर करते हैं ऐसा करने से गर्म हवा से नारियल तेल पिघलना शुरू हो जाएगा. ये तरीका सबसे बेस्ट है अगर आपको कहीं पर जाने के लिए देरी हो रही है और आप तुरंत इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एकदम ठीक होगा.
