Advertisement
trendingNow13050253
Hindi Newsलाइफस्टाइलसर्दियों में नारियल तेल जमने की समस्या से हैं परेशान? इन 3 देसी जुगाड़ से चुटकियों में पिघल जाएगा

सर्दियों में नारियल तेल जमने की समस्या से हैं परेशान? इन 3 देसी जुगाड़ से चुटकियों में पिघल जाएगा

How To Melt Coconut Oil: नारियल तेल का इस्तेमाल अधिकतर लोग करते ही हैं ये आपकी त्वचा और बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है अगर आप सर्दियों में नारियल तेल जमने की समस्या से परेशान हैं, तो आइए आपको बताते हैं आप इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 23, 2025, 07:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में नारियल तेल जमने की समस्या से हैं परेशान? इन 3 देसी जुगाड़ से चुटकियों में पिघल जाएगा

How To Melt Coconut Oil: नारियल तेल त्वचा और बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और नारियल तेल जमने भी लगता है, जिसको पिघलाना काफी ज्यादा मुश्किल भी हो जाता है. अधिकतर लोग तो केवल बोतल ही पीटते रह जाते हैं. इस मौसम में अक्सर लोगों को कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है. इस मौसम में इस तेल को बोतल से निकालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. लोग काफी सारे तरीकों से अपनाकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं अगर आप भी सर्दियों में नारियल तेल जमने की समस्या से हैं परेशान हैं और इससे आसानी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं, इससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं. नारियल का इस्तेमाल ठंड में अधिकतर लोग करना पसंद करते हैं. 

नारियल तेल पिघलाने के तरीके
 

1. गर्म पानी

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप नारियल तेल को आसानी से पिघलाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको एक गिलास लेना है और फिर नारियल तेल की बोतल को उसमें डाल देना है और कुछ समय के लिए रख लेना है. आपको ये ध्यान रखना होगा कि पानी काफी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, पानी को आपको हमेशा मीडियम में ही रखना चाहिए.
 

2. गर्म कपड़ा 

गर्म कपड़े का इस्तेमाल करके भी आप इसको आसानी से पिघला सकते हैं. गर्म कपड़े के बीच में आपको नारियल तेल की बोतल को अंदर की तरफ अच्छे से रख देना है इससे पिघलाना शुरू हो जाएगा. ये देसी नुस्खा काफी ज्यादा आसान है इसमें आप 15 मिनट तक के लिए रख सकते हैं और फिर कटोरी में निकालकर बालों और स्किन पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. 
 

3. हेयर ड्रायर 

आप हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करके भी नारियल तेल की बोतल से जमे तेल को आसानी से पिघला सकते हैं. बोतल को ब्लो कर करते हैं ऐसा करने से गर्म हवा से नारियल तेल पिघलना शुरू हो जाएगा. ये तरीका सबसे बेस्ट है अगर आपको कहीं पर जाने के लिए देरी हो रही है और आप तुरंत इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एकदम ठीक होगा. 
 

इसे भी पढ़ें:  केले के छिलके से बनाएं फेस पैक, कुछ ही दिनों में स्किन करेगी ग्लो
 

Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

Coconut oilHow to Melt Coconut Oil

Trending news

भाजपा-कांग्रेस के धुरंधर लौट रहे! 75 सीटों पर राज्यसभा चुनाव पॉलिटिक्स बदल देंगे?
Rajya Sabha Chunav
भाजपा-कांग्रेस के धुरंधर लौट रहे! 75 सीटों पर राज्यसभा चुनाव पॉलिटिक्स बदल देंगे?
अगर अरावली कमजोर हुई तो… कांग्रेस नेताओं ने नए आदेश को लेकर कह दी ये बड़ी बात
Aravalli hills
अगर अरावली कमजोर हुई तो… कांग्रेस नेताओं ने नए आदेश को लेकर कह दी ये बड़ी बात
असम को लेकर PM का कांग्रेस पर हमला, 'पूर्वी पाकिस्तान' से 1946 में तय किया था सौदा!
Assam
असम को लेकर PM का कांग्रेस पर हमला, 'पूर्वी पाकिस्तान' से 1946 में तय किया था सौदा!
हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, ममता बनर्जी के नेता का फूटा गुस्सा, बीजेपी पर निशाना
West Bengal CM Mamta Banerjee
हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, ममता बनर्जी के नेता का फूटा गुस्सा, बीजेपी पर निशाना
DNA: उस्मान हादी से भी ज्यादा 'कट्टर' बहन मासूमा, इंकलाब मंच ने दी खुली चेतावनी
DNA Analysis
DNA: उस्मान हादी से भी ज्यादा 'कट्टर' बहन मासूमा, इंकलाब मंच ने दी खुली चेतावनी
'दुनिया भर के हिन्दू एकजुट...', हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ VHP की अपील
VHP
'दुनिया भर के हिन्दू एकजुट...', हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ VHP की अपील
राम का नाम नहीं ले सकते, इस्लामिक मुल्क न होकर भी क्यों कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा भारत
DNA
राम का नाम नहीं ले सकते, इस्लामिक मुल्क न होकर भी क्यों कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा भारत
DNA: सिरप कांड पर अखिलेश ने दी चुनौती, तो योगी दिया जोरदार जवाब
DNA
DNA: सिरप कांड पर अखिलेश ने दी चुनौती, तो योगी दिया जोरदार जवाब
हजारों फीट ऊंचाई पर अचानक कम हुआ ऑयल प्रेशर, हवा में अटकी 337 यात्रियों की जान
air india flight emergency landing
हजारों फीट ऊंचाई पर अचानक कम हुआ ऑयल प्रेशर, हवा में अटकी 337 यात्रियों की जान
बांग्लादेशी कहकर भीड़ ने युवक को मार डाला, छत्तीसगढ़ से काम की तलाश में आया था
Kerala News
बांग्लादेशी कहकर भीड़ ने युवक को मार डाला, छत्तीसगढ़ से काम की तलाश में आया था