Advertisement
trendingNow13180148
Hindi Newsलाइफस्टाइलचला गया है ब्वॉयफ्रेंड छोड़कर, हर समय रहता है दिल में दर्द, ये तरीके दूर कर देंगे हर तरह की टेंशन

चला गया है ब्वॉयफ्रेंड छोड़कर, हर समय रहता है दिल में दर्द, ये तरीके दूर कर देंगे हर तरह की टेंशन

ब्वॉयफ्रेंड जब छोड़कर चला जाता है तो तनाव और दुख महसूस होता है. ऐसे में मूव ऑन करना बेहद जरूरी है. लेकिन मूव ऑन करने में काफी दिक्कत होती है. आप इन आसान तरीकों से मूव ऑन कर सकती हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 15, 2026, 09:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चला गया है ब्वॉयफ्रेंड छोड़कर, हर समय रहता है दिल में दर्द, ये तरीके दूर कर देंगे हर तरह की टेंशन

किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना, जिस इंसान के साथ भविष्य के बारे में सोचा हो वह इंसान एकदम से छोड़कर चला जाए तो काफी दुख होता है. जब आप किसी इंसान से कोई इमोशनल जुड़ जाता है. ऐसे में जब ब्वॉयफ्रेंड छोड़कर चला जाता है तो काफी दुख होता है. उदासी और अकेलापन और तनाव महसूस होता है. इस कंडीशन से बाहर निकालने में बहुत दिक्कत होती है. 

इमोशन को नहीं छिपाना चाहिए

ब्रेकअप के बाद अक्सर लोग अपने इमोशन को छिपा लेते हैं.जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए. भावनाओं को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. दुख, गुस्सा या निराशा जो आप महसूस कर रहे हैं, उसे स्वीकार करें. ब्रेकअप के बाद खुद को समय दें. अपनी फीलिंग्स को किसी दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि मन हल्का हो जाए. ब्रेकअप के बाद खुद को बिजी रखेंगे, तो मूव ऑन करना आसान हो जाएगा. 

सोशल मीडिया दूरी 

ब्रेकअप के बाद दर्द को दूर करने के लिए सोशल मीडिया से दूरी बना लें. बार-बार अपनी एक्स की प्रोफाइल देखना बंद कर दें.  डिजिटल डिटॉक्स लेना आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. इसके अलावा सेहत पर ध्यान दें. अच्छी नींद लें, बैलेंस डाइट और रोजाना एक्सरसाइज करें. 

Add Zee News as a Preferred Source

खुद पर फोकस करें 

ब्रेकअप के बाद खुद पर फोकस करना बेहद जरूरी है. अपनी गलतियों से इंसान को सीखना चाहिए. कहते हैं कि अंत एक नई शुरुआत का मौका है. ब्रेकअप का समय बहुत ही कठिन होता है. सही सोच की मदद से आप इस ब्रेकअप से निकल सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestylehealth

Trending news

'मेरी कार की चेकिंग होती है तो पीएम या गृहमंत्री की कार की क्यों नहीं'
West Bengal Election 2026
'मेरी कार की चेकिंग होती है तो पीएम या गृहमंत्री की कार की क्यों नहीं'
जहां खुलेआम बांटे जा रहे थे ड्रग्स, वहां मौजूद थे ओरी? 2 मौत के बाद एक्शन में पुलिस
drugs overdose
जहां खुलेआम बांटे जा रहे थे ड्रग्स, वहां मौजूद थे ओरी? 2 मौत के बाद एक्शन में पुलिस
'अशोक मित्तल के घर पर ED की रेड के पीछे राघव चड्ढा का हाथ...', अनुराग ढांडा काी दावा
Punjab news
'अशोक मित्तल के घर पर ED की रेड के पीछे राघव चड्ढा का हाथ...', अनुराग ढांडा काी दावा
28 घंटे बहस, गरजा विपक्ष; राज्यसभा में डगर मुश्किल; कैसे सेट होगा 'संतुलन' का गणित?
delimitation process
28 घंटे बहस, गरजा विपक्ष; राज्यसभा में डगर मुश्किल; कैसे सेट होगा 'संतुलन' का गणित?
रियासतों से खूबसूरत राज्य तक, जानें क्या है इस 'एप्पल स्टेट' का इतिहास
Himachal Pradesh
रियासतों से खूबसूरत राज्य तक, जानें क्या है इस 'एप्पल स्टेट' का इतिहास
उपचार ही नहीं बातचीत भी है इलाज... मरीजों के घाव पर मरहम लगा सकते हैं आपके शब्द
Medical Communication
उपचार ही नहीं बातचीत भी है इलाज... मरीजों के घाव पर मरहम लगा सकते हैं आपके शब्द
अगले 48 घंटों में हीटवेव बरपाएगी कहर, IMD बड़ी की चेतावनी; इन राज्यों के लिए अलर्ट
Heat wave
अगले 48 घंटों में हीटवेव बरपाएगी कहर, IMD बड़ी की चेतावनी; इन राज्यों के लिए अलर्ट
पैसों की तंगी और परिवार में झगड़े... IT कंपनी में कैसे अपना टारगेट चुनते थे आरोपी?
TCS Case
पैसों की तंगी और परिवार में झगड़े... IT कंपनी में कैसे अपना टारगेट चुनते थे आरोपी?
तिरंगा पट्टियों वाला रिबन काटने से उमर अब्दुल्ला ने किया मना, सीएम का रिएक्शन वायरल
Jammu Kashmir
तिरंगा पट्टियों वाला रिबन काटने से उमर अब्दुल्ला ने किया मना, सीएम का रिएक्शन वायरल
पवन खेड़ा की हो सकती है गिरफ्तारी! SC ने HC के फैसले पर लगाई रोक; क्या है पूरा मामला
Pawan Khera
पवन खेड़ा की हो सकती है गिरफ्तारी! SC ने HC के फैसले पर लगाई रोक; क्या है पूरा मामला