चला गया है ब्वॉयफ्रेंड छोड़कर, हर समय रहता है दिल में दर्द, ये तरीके दूर कर देंगे हर तरह की टेंशन

किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना, जिस इंसान के साथ भविष्य के बारे में सोचा हो वह इंसान एकदम से छोड़कर चला जाए तो काफी दुख होता है. जब आप किसी इंसान से कोई इमोशनल जुड़ जाता है. ऐसे में जब ब्वॉयफ्रेंड छोड़कर चला जाता है तो काफी दुख होता है. उदासी और अकेलापन और तनाव महसूस होता है. इस कंडीशन से बाहर निकालने में बहुत दिक्कत होती है.

इमोशन को नहीं छिपाना चाहिए

ब्रेकअप के बाद अक्सर लोग अपने इमोशन को छिपा लेते हैं.जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए. भावनाओं को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. दुख, गुस्सा या निराशा जो आप महसूस कर रहे हैं, उसे स्वीकार करें. ब्रेकअप के बाद खुद को समय दें. अपनी फीलिंग्स को किसी दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि मन हल्का हो जाए. ब्रेकअप के बाद खुद को बिजी रखेंगे, तो मूव ऑन करना आसान हो जाएगा.

सोशल मीडिया दूरी

ब्रेकअप के बाद दर्द को दूर करने के लिए सोशल मीडिया से दूरी बना लें. बार-बार अपनी एक्स की प्रोफाइल देखना बंद कर दें. डिजिटल डिटॉक्स लेना आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. इसके अलावा सेहत पर ध्यान दें. अच्छी नींद लें, बैलेंस डाइट और रोजाना एक्सरसाइज करें.

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खुद पर फोकस करें

ब्रेकअप के बाद खुद पर फोकस करना बेहद जरूरी है. अपनी गलतियों से इंसान को सीखना चाहिए. कहते हैं कि अंत एक नई शुरुआत का मौका है. ब्रेकअप का समय बहुत ही कठिन होता है. सही सोच की मदद से आप इस ब्रेकअप से निकल सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.